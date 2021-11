Octavian Jurma: Valul 4-Delta ne-a lovit ca un tsunami. Dacă infecţiozitatea noii variante de coronavirus se confirmă, valul 5-Omicron ne va lovi ca un trăsnet

Cercetătorul Octavian Jurma a susținut că dacă se confirmă faptul că Omicron, noua variantă de coronavirus, este de cinci ori mai infecțioasă decât tulpina Delta, atunci „valul 5-Omicron ne va lovi ca un trăsnet”. „Nu de nebuni au intrat in stare de alerta maxima tarile guvernate de oameni carora le pasa sanatatea si viata celor pe care ii guverneaza. (…) Noi insa nu ne facem griji, noi ne relaxam si ne veselim fara sa ne vaccinam”, a remarcat acesta. Jurma a îndemnat apoi populația să se vaccineze și să poarte mască.

Octavian Jurma, despre cât de periculos e Omicron

„Omicron infecteaza in medie de 5 ori mai usor populatie care a trecut deja printr-un boala intr-o tara cu rata scazuta de vaccinare (adica o populatie similara cu Romania). (…)

In fata unei tuplini atat de infectioase masca FFP2 si chiar FFP3 devine un mijloc de protectie absolut esential imediat cum iesim din casa si chiar in spatii libere in care ne aflam in proximitatea unei alte persoane la mai putin de 2 m. Daca Delta avea nevoie de 1-2 minute la o distanta sub 2 metri sa produca infectare, Omicron va avea nevoie de mai putin de 1 minut.

Va imaginati cum va arata un val 5-Omicron in aceste conditii in Romania daca va produce de 2x mai multe cazuri de 2x mai repede decat Delta? „Specialistii” Presedintelui nici nu o sa abie timp sa ii scrie discursul „sunt ingrijorat” si va fi gata valul.

Valul 4-Delta ne-a lovit ca un tsunami, asa cum stiam ca o va face daca nu luam masuri de protectie a populatiei.

Daca infectiozitatea B.1.1.529 se confirma, valul 5-Omicron ne va lovi ca un traznet”, a scris cercetătorul, pe Facebook.

Octavian Jurma critică reacția politicienilor români la criza COVID

„Nu de nebuni au intrat in stare de alerta maxima tarile guvernate de oameni carora le pasa sanatatea si viata celor pe care ii guverneaza. Masurile trebuie decise si adoptate inainte sa ca valul intre in faza exponentiala de crestere.

Noi insa nu ne facem griji, noi ne relaxam si ne veselim fara sa ne vaccinam, desi inca nu am scapat inca din valul 4-Delta, ca doar avem de ce.

Mentalitatea „lasa ca vedem cand ajungem acolo”, urmata de corolarul „lasa ca a trecut deja si mai rau nu se poate” care ne-a nenorocit in 3 valuri succesive este decorata de Presedintele Romaniei”, a mai scris Jurma, pe Facebook.

Acesta i-a îndemnat apoi pe oameni să se vaccineze și să poarte masca de protecție.

Octavian Jurma a mai precizat că valul cauzat de Omicron ar putea izbucni abia de anul viitor.