Opțiunea tot mai căutată de românii care pleacă în vacanță, în locul avionului sau a mașinii. Prețul pornește de la 50 de lei

Cine nu are maşină și nici nu se îndură să zboare cu avionul, fie din cauza prețului, fie din cauza fricii, poate opta să plece în vacanță cu autocarul. Pentru că cererea a crescut, operatorii pun la dispoziţia turiştilor rute către destinaţii noi şi curse zilnice. Românii pot alege să călătorească până în Grecia, Bulgaria sau Turcia, cu tarife care pornesc de la 50 de lei. Un dezavantaj ar fi timpul îndelungat petrecut pe drum, deși unii turiști profită de ocazie pentru a mai explora și alte orașe, măcar cu privirea, dacă nu chiar la pas.

„Am putut să văd oraşele prin care am trecut. Nu am simţit că a durat atât de mult călătoria. Iar la întoarcere, faptul că am avut opriri în Praga şi în Budapesta, mi-a permis să vizitez şi aceste oraşe”, a povestit Tania, pentru .

24 de ore a durat drumul care, dus-întors, a costat-o 150 de euro.

„Sunt interesată să mai am astfel de călătorii. Mă gândesc acum, pe timpul verii, undeva în Grecia. Costul mai redus, în al doilea rând pot să văd mai mult”, a povestit Tania Borisov.

Beneficiile unei vacanțe cu autocarul

Un avantaj pentru persoanele spontane, cărora nu le place să-și planifice vacanța este că biletele pot fi cumpărate chiar și de pe o zi pe alta. Astăzi își achiziționează biletul, iar o zi mai târziu sunt deja în drum spre Grecia, sau Turcia. Sunt curse zilnice, aşa că există opțiuni, și în plus, tarifele nu cresc de la o zi la alta.

„Avionul nu e întotdeauna zilnic vara şi atunci ai mai multă flexibilitate şi simplitatea de a-ţi achiziţiona biletul. Dacă te-ai răzgândit, ţi-ai schimbat biletul”, a declarat Adrian Rășoiu, director companie de transport.

Cum cererea pentru vacanţele cu autocarul e mai mare, transportatorii au crescut numărul de maşini alocate staţiunilor turistice.

„Am înregistrat un volum de 30% mai mare a numărului de pasageri. Şi asta ne-a dat avântul să mărim oferta. Un autocar etajat a plecat plin către litoralul bulgăresc. Şi asta având în vedere că aveam frecvenţă zilnică”, a declarat Adrian Rășoiu, director companie de transport.

În ce orașe și stațiuni din Grecia și Bulgaria poți ajunge cu autocarul

Pentru persoanele dornice de la o vacanță la vecinii bulgari, transportatorii oferă curse spre Nisipurile de Aur, Albena, Balchik, Sunny Beach, Burgas. Preţurile încep de la 50 de lei. O cursă Bucureşti – Balcic costă 63 de lei şi durează 6 ore, comparativ cu 4 ore și jumătate și un preț de 170 pentru carburant, cu mașina proprie.

Turiştii care vor o vacanță pe tărâmurile elene, au zilnic curse către Atena, Salonic, Katerini, Larissa, Volos sau Lamia. De la Bucureşti până la Salonic, prețul biletului este 95 de lei, iar cursa dureaza 12 ore. Cu avionul, drumul ar dura puțin peste o oră, însă costul e de cinci ori mai mare, în timp ce cu personală, numai costul combustibilului este de 430 de lei, la care se adaugă taxele de pe autostradă.