Anul acesta, schimbarea orei către ora de iarnă se va desfășura mai devreme decât de obicei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00. Deși inițial schimbarea fusese gândită pentru economisirea energiei, astăzi aceasta rămâne mai degrabă un mod de a ne sincroniza activitățile zilnice cu ritmurile naturale ale oamenilor.

De ce se schimbă ora mai devreme în 2025

Practic, motivul acestei schimbări anticipate este legat de particularitățile calendarului. Ultima duminică din octombrie cade în 2025 pe data de 26, astfel că ajustarea ceasurilor va avea loc cu o zi mai devreme decât de obicei. Această situație este una rară și a mai fost înregistrată în 2008 și 2014. Deși inițial trecerea la răspundea crizei energetice din anii 1970 și scopului de a reduce consumul de energie, astăzi argumentul economic este mai puțin relevant. Legislația europeană menține însă această practică, iar adaptarea calendaristică determină exact data la care se realizează schimbarea.

Cum ne afectează ceasul biologic

O oră în plus de somn poate părea un avantaj, dar tranziția poate afecta ritmul natural al corpului. În primele zile, este posibil să apară oboseală, dificultăți de concentrare sau tulburări de , în special la copii, vârstnici sau la persoanele sensibile la schimbările de ritm. Experții recomandă ajustarea treptată a orei de culcare cu câteva zile înainte și expunerea la lumină naturală dimineața. De asemenea, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și evitarea cofeinei seara pot ajuta la o adaptare mai lină.

Ce se va întâmpla cu ora de vară

Chiar dacă în există dezbateri privind posibilitatea renunțării la ora de vară, până în prezent nu a fost adoptată nicio decizie finală. Prin urmare, schimbarea orei va continua să fie parte a vieții noastre și va trebui să ne adaptăm la ea de două ori pe an, atât în primăvară, cât și în toamnă.