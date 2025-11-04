Micul dejun nu înseamnă doar ce pui în farfurie, ci și momentul exact în care îl savurezi, spun . Specialiștii susțin că ora la care mănânci dimineața poate face diferența între o zi plină de energie și una epuizantă.

Există un interval ideal pentru micul dejun, iar respectarea lui îți poate transforma complet nivelul de vitalitate și concentrare.

Cât de devreme ar trebui, de fapt, să luăm micul dejun

Prima masă poate fi motorul care pornește ziua cu energie sau, dimpotrivă, frâna care o încetinește complet. Alegerea alimentelor potrivite dimineața face diferența între vitalitate și oboseală. Chiar și așa, nu stă doar în ceea ce mâncăm, ci și în momentul în care o facem.

De ce este atât de important să nu amânăm micul dejun

Analiza realizată între anii 1983 și 2017 a arătat că, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, tind să mănânce tot mai târziu dimineața. În medie, participanții luau prima masă la aproximativ treizeci de minute după trezire, însă acest interval creștea constant de-a lungul anilor. Specialiștii spun că un mic dejun servit devreme sprijină longevitatea, oferind organismului stabilitate metabolică și pe termen lung.