B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ora la care iei micul dejun îți poate afecta sănătatea fără să știi. Descoperă momentul ideal recomandat de specialiști

Ora la care iei micul dejun îți poate afecta sănătatea fără să știi. Descoperă momentul ideal recomandat de specialiști

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 08:36
Ora la care iei micul dejun îți poate afecta sănătatea fără să știi. Descoperă momentul ideal recomandat de specialiști
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de devreme ar trebui, de fapt, să luăm micul dejun
  2. De ce este atât de important să nu amânăm micul dejun
  3. Poate ora la care mâncăm să ne influențeze vârsta biologică

Micul dejun nu înseamnă doar ce pui în farfurie, ci și momentul exact în care îl savurezi, spun nutriționiștii. Specialiștii susțin că ora la care mănânci dimineața poate face diferența între o zi plină de energie și una epuizantă.

Există un interval ideal pentru micul dejun, iar respectarea lui îți poate transforma complet nivelul de vitalitate și concentrare.

Cât de devreme ar trebui, de fapt, să luăm micul dejun

Prima masă poate fi motorul care pornește ziua cu energie sau, dimpotrivă, frâna care o încetinește complet. Alegerea alimentelor potrivite dimineața face diferența între vitalitate și oboseală. Chiar și așa, secretul nu stă doar în ceea ce mâncăm, ci și în momentul în care o facem.

Un studiu amplu din Marea Britanie, desfășurat pe parcursul a peste trei decenii, a analizat sănătatea a 3.000 de persoane. Cercetătorii au observat că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii tind să amâne tot mai mult prima masă a zilei.

Rezultatele arată că un mic dejun luat devreme poate susține longevitatea, oferind organismului energie și un metabolism mai echilibrat.

De ce este atât de important să nu amânăm micul dejun

Analiza realizată între anii 1983 și 2017 a arătat că, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, tind să mănânce tot mai târziu dimineața. În medie, participanții luau prima masă la aproximativ treizeci de minute după trezire, însă acest interval creștea constant de-a lungul anilor. Specialiștii spun că un mic dejun servit devreme sprijină longevitatea, oferind organismului stabilitate metabolică și vitalitate pe termen lung.

Poate ora la care mâncăm să ne influențeze vârsta biologică

Cei care aleg să ia mesele devreme, în special micul dejun, își ajută organismul să mențină un metabolism activ și echilibrat. Deși sunt necesare studii suplimentare, specialiștii cred că ora meselor are un impact real asupra sănătății și longevității. Pentru un corp energic și o viață echilibrată, este esențial să nu amânăm micul dejun și nici cina prea târziu.

Tags:
Citește și...
Președintele României, condoleanțe după decesul muncitorului român la Roma: „Gândurile mele se îndreaptă către românii muncitori departe de casă”
Eveniment
Președintele României, condoleanțe după decesul muncitorului român la Roma: „Gândurile mele se îndreaptă către românii muncitori departe de casă”
Ai parcat pe un spațiu verde? Iată ce amendă poți primi
Eveniment
Ai parcat pe un spațiu verde? Iată ce amendă poți primi
Creșterea cu 60% a salariilor: șefa DNA Iași și colegii săi cer remunerarea la nivelul procurorilor europeni de la EPPO
Eveniment
Creșterea cu 60% a salariilor: șefa DNA Iași și colegii săi cer remunerarea la nivelul procurorilor europeni de la EPPO
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Externe
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing” complet
Eveniment
Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing” complet
ANAF câștigă în instanță împotriva fraților Micula. Înalta Curte menține sechestrul asupra firmelor celor doi. Reacția lui Alexandru Nazare
Eveniment
ANAF câștigă în instanță împotriva fraților Micula. Înalta Curte menține sechestrul asupra firmelor celor doi. Reacția lui Alexandru Nazare
Tinerii aleg liniștea în locul notificărilor. Ce ne învață Generația Z despre echilibru digital
Eveniment
Tinerii aleg liniștea în locul notificărilor. Ce ne învață Generația Z despre echilibru digital
România importă peste jumătate din legumele care ajung pe rafturile magazinelor. Ce producție a avut țara noastră anul trecut
Eveniment
România importă peste jumătate din legumele care ajung pe rafturile magazinelor. Ce producție a avut țara noastră anul trecut
Caz cutremurător în Roman. Un bărbat s-a împușcat în cap, în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare
Eveniment
Caz cutremurător în Roman. Un bărbat s-a împușcat în cap, în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
Eveniment
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
Ultima oră
10:11 - Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
10:09 - Temperaturi mai mari decât cele normale. Vezi ce surprize ne pregătește vremea în următoarele săptămâni
09:41 - Facturile la energie se scumpesc din noiembrie. Cât vor plăti românii în plus
09:40 - Președintele României, condoleanțe după decesul muncitorului român la Roma: „Gândurile mele se îndreaptă către românii muncitori departe de casă”
09:12 - Ai parcat pe un spațiu verde? Iată ce amendă poți primi
09:11 - Creșterea cu 60% a salariilor: șefa DNA Iași și colegii săi cer remunerarea la nivelul procurorilor europeni de la EPPO
08:35 - Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
08:02 - Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
07:29 - Cătălin Drulă, replică acidă la adresa Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a făcut afirmații tăioase despre el: „Are un discurs comun cu domnul Grindeanu”
01:00 - Wi-Fi gratuit, dar cu preț ascuns. Cât de sigure sunt, de fapt, rețelele publice