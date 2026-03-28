În fiecare primăvară, milioane de oameni din întreaga lume participă la un gest simplu, dar cu semnificație globală, menit să atragă atenția asupra mediului. „Ora Pământului” revine anual ca un simbol al responsabilității colective și al schimbărilor necesare pentru viitor.

Ce reprezintă, de fapt, „Ora Pământului”

Evenimentul global, marcat în ultima sâmbătă din martie, presupune stingerea luminilor timp de o oră în locuințe, instituții și clădiri emblematice. Acest gest simbolic urmărește să evidențieze impactul activităților umane asupra mediului și să încurajeze comportamente mai responsabile.

De-a lungul anilor, inițiativa a devenit una dintre cele mai vizibile campanii dedicate protecției naturii, reunind comunități din întreaga lume într-un demers comun. Participarea simultană transformă un gest aparent banal într-un mesaj puternic despre solidaritate și sustenabilitate.

Ce legătura are cu astronomia

„Deși denumirea de „Ora Pământului” ar putea sugera o legătură cu mișcările planetare sau cu fenomene astronomice spectaculoase, precum eclipsele sau aliniamentele stelare rare, realitatea este diferită. Acest eveniment global, care mobilizează anual milioane de oameni, nu are nicio legătură cu astronomia.”, a explicat Adrian Șonka, astronom la , potrivit Digi24.

Clarificarea vine în contextul în care numele evenimentului poate crea confuzii, însă scopul său rămâne strict legat de conștientizarea problemelor de mediu. Nu este vorba despre un fenomen natural, ci despre o inițiativă umană cu impact social și ecologic.

Cum a evoluat această inițiativă globală

„Ora Pământului” a debutat în 2007, la Sydney, unde peste două milioane de persoane și mii de companii au participat la prima ediție. Succesul inițial a determinat extinderea rapidă a evenimentului la nivel internațional, transformându-l într-o mișcare de amploare.

În prezent, inițiativa este adoptată în peste 180 de țări, iar monumente celebre precum sau Colosseumul se alătură anual acestui moment simbolic. Implicarea unor repere arhitecturale majore contribuie la vizibilitatea globală a mesajului transmis.

De ce se sting luminile timp de o oră

Reducerea iluminatului pentru 60 de minute are rolul de a atrage atenția asupra consumului de energie și a consecințelor acestuia asupra mediului. Participanții sunt încurajați să reflecteze la obiceiurile zilnice și la impactul propriilor alegeri asupra .

În același timp, acțiunea sincronizată la nivel global evidențiază ideea că schimbările semnificative pot începe prin gesturi mici, asumate colectiv.

Astfel, „Ora Pământului” devine nu doar un simbol, ci și un apel la acțiune concretă.

Când are loc ediția din 2026 și ce semnifică aceasta

Ediția din 2026 este programată pe 28 martie, între orele 20:30 și 21:30, marcând apropierea a două decenii de la lansarea inițiativei. Momentul subliniază continuitatea și relevanța unui demers care a reușit să mobilizeze milioane de oameni.

Importanța evenimentului constă în capacitatea sa de a transforma un gest simbolic într-un mesaj global coerent, care promovează responsabilitatea față de mediu și necesitatea unor acțiuni sustenabile.