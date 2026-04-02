Unde se trăiește cel mai bine în România în 2026? Datele recente arată o imagine clară, dar vin și cu o surpriză plăcută. Conform unui raport și Imobiliare bazat pe datele din 2025, topul orașelor cu cea mai bună calitate a vieții rămâne stabil, cu Cluj-Napoca și Sibiu în frunte.

În același timp, Sibiu câștigă tot mai mult teren în preferințele locuitorilor. Reușește să depășească alte mari orașe din țară și să își consolideze statutul de unul dintre cele mai dorite locuri de trai.

Ce arată clasamentul orașelor și cartierelor

rămâne reperul principal în România atunci când vorbim despre indicatori obiectivi ai calității vieții. Orașul a atins un scor de 44,5, în creștere față de 42,7 în 2024. Performanța este susținută de factori concreți precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și nivelul prețurilor imobiliare. Aceste elemente reflectă atât eficiența infrastructurii, cât și atractivitatea orașului pentru investitori.

Pe locul al doilea se află Brașov (41,4), urmat de Constanța (39,6), Sibiu (39,3) și Craiova (38,7). În același timp, orașe precum Târgu Mureș, Deva sau Călărași, care anterior erau prezente în top, nu se mai regăsesc în clasament. La nivel de cartiere, domină clar, Primăverii și Aviatorilor atingând scoruri de 66,4 și 65,1.

În Cluj-Napoca, cartierele Gruia și Centrul Vechi confirmă standardele ridicate, cu scoruri de 57,3 și 57. Acest lucru arată că anumite zone urbane reușesc să mențină constant un nivel superior de infrastructură și servicii.

Cum se evaluează serviciile, siguranța și utilitățile

Dincolo de cifrele obiective, percepția locuitorilor schimbă radical ierarhia. Sibiu urcă pe primul loc în topul subiectiv, cu un scor de 76,9 din 100. Orașul depășește Brașov (74,2), Oradea (73,3), Râmnicu Vâlcea (73,1) și chiar Cluj-Napoca (72,1). Cartierele Valea Aurie, Ștrand și Sub Arini conduc detașat, cu scoruri între 83,6 și 84,1, fiind considerate printre cele mai echilibrate din țară. Alte zone bine cotate sunt Orizont din Buzău (82,4) și Universității din Craiova (82,2).

Evaluările includ 13 criterii esențiale pentru viața de zi cu zi, de la siguranță și curățenie până la transport public, locuri de parcare și costul general al vieții. Brașov este orașul în care locuitorii se simt cel mai protejați (82,1), iar cartierul Andrei Mureșanu din Cluj-Napoca atinge un vârf impresionant la acest capitol, cu 93,2. Curățenia este cel mai bine percepută în Râmnicu Vâlcea (75,1), iar cartierul Trei Stejari din Sibiu conduce la nivel local (85,9). În ceea ce privește parcările, Râmnicu Vâlcea oferă cel mai ridicat nivel de satisfacție, cu un scor de 58,1. La nivel de cartiere, Orizont din Buzău ajunge la 79,7.

Transportul public este apreciat cel mai mult în (83,7), iar la nivel de cartiere, zona Universitate din București obține scorul 94. Sibiu se evidențiază la infrastructura pentru bicicliști (68,4), iar cartierul Ștrand atinge 87,4. La capitolul zgomot, Brașovul este cel mai liniștit oraș (62,4), iar Valea Aurie din Sibiu oferă cel mai bun confort (79,9).

În ceea ce privește utilitățile, Sibiu domină clar, cu 96,9 pentru accesul la apă curentă și 91,9 pentru rețeaua de gaz. Este urmat de cartiere precum Lipoveni din Alba Iulia și Nicolina 2 din Iași. La canalizare și încălzire, Sibiu rămâne în top, iar cartierul Universitatea din Oradea se remarcă prin cel mai bun sistem de încălzire (94,3).

Care sunt evoluțiile pieței imobiliare și concluziile analizei

Toate aceste rezultate se reflectă direct în dinamica pieței imobiliare, mai ales în Sibiu, unde prețurile au crescut semnificativ în 2025. Apartamentele noi au ajuns la 1.873 euro/mp, față de 1.689 euro/mp în 2024, iar cele vechi la 1.855 euro/mp, comparativ cu 1.667 euro/mp. Această evoluție indică o creștere anuală de aproximativ 11%.

Cu toate acestea, costul vieții este perceput ca fiind echilibrat, Sibiu obținând un scor de 66. La nivel de cartiere, Stejari din Botoșani este considerat cel mai avantajos, cu un scor de 81,3. Analiza arată o evoluție stabilă și graduală a orașelor din România, fără schimbări bruște. Acest lucru este subliniat și de reprezentanții OLX Group.

În final, concluzia este simplă și relevantă. Cluj-Napoca rămâne liderul dezvoltării obiective. În același timp, Sibiu câștigă detașat la capitolul satisfacției locuitorilor, combinând infrastructura bine pusă la punct cu servicii eficiente și un nivel ridicat de confort, notează playtech.ro.