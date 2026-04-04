B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ouăle de ciocolată de Paște, mai scumpe în 2026. Producătorii recuperează pierderile, deși prețul global la cacao scade

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 13:15
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Prețul cacao-ului scade, dar ciocolata rămâne scumpă
  2. Impactul asupra consumatorilor
  3. Schimbări în rețete și „shrinkflation”
  4. Perspective pentru industrie

Consumatorii vor plăti mai mult pentru ouăle de ciocolată în acest Paște, chiar dacă prețurile globale la cacao au scăzut semnificativ. Producătorii încearcă să recupereze pierderile acumulate în perioada în care materia primă a fost mult mai scumpă, iar analiștii avertizează că impactul acestei ajustări va fi resimțit pe termen lung în industria ciocolatei, relatează Financial Times.

Prețul cacao-ului scade, dar ciocolata rămâne scumpă

În ultimul an, prețurile la cacao la bursele din New York și Londra au scăzut cu peste 70% față de recordurile din 2024, datorită recoltelor bune din Africa de Vest și a cererii mai slabe din Europa și SUA. În paralel, majoritatea celorlalte materii prime au continuat să se scumpească din cauza temerilor legate de conflictele internaționale.

„Există un decalaj între momentul în care companiile cumpără cacao și momentul în care ciocolata este prețuită și vândută la nivel de retail. Pentru acest Paște, majoritatea cacao-ului ar fi fost cumpărat în mai, iunie și iulie anul trecut”, explică Sammy Rolls de la Expana.

Astfel, reducerea prețului materiilor prime nu s-a reflectat încă în magazine, ceea ce permite producătorilor să recupereze costurile suportate în perioada de creștere a prețurilor la cacao.

Impactul asupra consumatorilor

În Olanda, mini ouăle de ciocolată sunt vândute acum la 3,50 € pentru 175 de grame, față de 2,5 € pentru 200 de grame acum doi ani, arată banca de investiții ING. În Marea Britanie, prețul mediu pentru un ou de ciocolată a crescut cu 9%, chiar dacă greutatea a crescut doar marginal.

Thijs Geijer, economist senior la ING, subliniază că „dacă ai avut presiune pe marje când prețurile creșteau, atunci vrei să recuperezi o parte din pierderi pe drumul în jos”.

Schimbări în rețete și „shrinkflation”

Producătorii au răspuns prin ajustarea rețetelor, folosind mai puțină cacao și mai mulți substituenți de unt de cacao, și prin creșterea prețurilor pentru a proteja marjele. În Marea Britanie, ouăle Galaxy s-au dublat ca preț per 100 g față de 2023, iar Cadbury’s Creme Eggs sunt cu 81% mai scumpe.

Grupul de consumatori Which? a constatat că ouăle branduite sunt mai mici și mai scumpe decât anul trecut, ceea ce a dus la o creștere de aproximativ 40% per 100 g, fenomen cunoscut sub numele de „shrinkflation”.

Perspective pentru industrie

Analiștii de la Morgan Stanley estimează că, începând cu al doilea trimestru al acestui an, costurile pentru producătorii de ciocolată din Europa și SUA ar trebui să scadă, reducând presiunea asupra marjelor. Totuși, prețurile nu sunt așteptate să revină la nivelurile dinaintea creșterilor din 2024-2025, din cauza recoltei afectate și a sub-investițiilor anterioare.

„Dacă poți face ciocolată mai ieftină și să scapi nepedepsit, de ce nu?”, spune Oran van Dort, analist la Rabobank, referindu-se la schimbările recente în conținutul de cacao al produselor.

Tags:
Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”