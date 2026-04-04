Consumatorii vor plăti mai mult pentru ouăle de ciocolată în acest Paște, chiar dacă prețurile globale la cacao au scăzut semnificativ. Producătorii încearcă să recupereze pierderile acumulate în perioada în care materia primă a fost mult mai scumpă, iar analiștii avertizează că impactul acestei ajustări va fi resimțit pe termen lung în industria ciocolatei, relatează Financial Times.

Prețul cacao-ului scade, dar ciocolata rămâne scumpă

În ultimul an, prețurile la cacao la bursele din New York și Londra au scăzut cu peste 70% față de recordurile din 2024, datorită recoltelor bune din Africa de Vest și a cererii mai slabe din Europa și SUA. În paralel, majoritatea celorlalte materii prime au continuat să se scumpească din cauza temerilor legate de conflictele internaționale.

„Există un decalaj între momentul în care companiile cumpără cacao și momentul în care ciocolata este prețuită și vândută la nivel de retail. Pentru acest Paște, majoritatea cacao-ului ar fi fost cumpărat în mai, iunie și iulie anul trecut”, explică Sammy Rolls de la Expana.

Astfel, reducerea prețului materiilor prime nu s-a reflectat încă în magazine, ceea ce permite producătorilor să recupereze costurile suportate în perioada de creștere a prețurilor la cacao.

Impactul asupra consumatorilor

În Olanda, mini ouăle de ciocolată sunt vândute acum la 3,50 € pentru 175 de grame, față de 2,5 € pentru 200 de grame acum doi ani, arată banca de investiții ING. În Marea Britanie, prețul mediu pentru un ou de ciocolată a crescut cu 9%, chiar dacă greutatea a crescut doar marginal.

Thijs Geijer, economist senior la ING, subliniază că „dacă ai avut presiune pe marje când prețurile creșteau, atunci vrei să recuperezi o parte din pierderi pe drumul în jos”.

Schimbări în rețete și „shrinkflation”

Producătorii au răspuns prin ajustarea rețetelor, folosind mai puțină cacao și mai mulți substituenți de unt de cacao, și prin creșterea prețurilor pentru a proteja marjele. În Marea Britanie, ouăle Galaxy s-au dublat ca preț per 100 g față de 2023, iar Cadbury’s Creme Eggs sunt cu 81% mai scumpe.

Grupul de consumatori Which? a constatat că ouăle branduite sunt mai mici și mai scumpe decât anul trecut, ceea ce a dus la o creștere de aproximativ 40% per 100 g, fenomen cunoscut sub numele de „shrinkflation”.

Perspective pentru industrie

Analiștii de la Morgan Stanley estimează că, începând cu al doilea trimestru al acestui an, costurile pentru producătorii de ciocolată din Europa și SUA ar trebui să scadă, reducând presiunea asupra marjelor. Totuși, prețurile nu sunt așteptate să revină la nivelurile dinaintea creșterilor din 2024-2025, din cauza recoltei afectate și a sub-investițiilor anterioare.

„Dacă poți face ciocolată mai ieftină și să scapi nepedepsit, de ce nu?”, spune Oran van Dort, analist la Rabobank, referindu-se la schimbările recente în conținutul de cacao al produselor.