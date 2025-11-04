Depozitarea ouălor pare un detaliu banal, dar influențează direct siguranța alimentară și gustul mâncării. O mică neatenție, precum alegerea raftului greșit din frigider, poate afecta textura și prospețimea. Specialiștii explică ce trebuie evitat și cum putem păstra ouăle mai mult timp în condiții sigure.

De ce nu este potrivită ușa frigiderului pentru ouă

Mulți aleg ușa frigiderului pentru comoditate, dar este una dintre cele mai greșite opțiuni. De fiecare dată când frigiderul se deschide, temperatura din ușă crește cu câteva grade. Acea schimbare provoacă condens pe coaja rece a oului.

Condensul slăbește cuticula, pelicula subțire care protejează interiorul de microbi și umezeală. O cuticulă afectată permite bacteriilor să pătrundă mai ușor. În plus, ușa se mișcă mereu, iar ouăle se pot crăpa. De aceea, specialiștii recomandă un raft stabil, rece și constant.

Mulți lasă ouăle în cartonul original, însă acesta absoarbe mirosuri și umezeală. Varianta ideală este un recipient curat din sticlă, cu capac etanș. Acesta creează un mediu curat, împiedică mirosurile și se spală ușor. Crăpăturile sau urmele de condens sunt imediat vizibile. O altă regulă importantă: ouăle trebuie așezate cu vârful în jos, pentru a menține gălbenușul centrat și proaspăt.

Cum verifici rapid prospețimea ouălor

Există un test simplu care durează zece secunde. Pune oul într-un vas cu apă rece:

Dacă se scufundă complet, este proaspăt.

Dacă se ridică ușor, dar rămâne pe fund, este mai vechi, dar bun pentru gătit.

Dacă plutește, s-a acumulat gaz și nu trebuie consumat.

Sparge oul într-un bol separat înainte de utilizare. Gălbenușul trebuie să fie bombat, iar albușul ferm. Mirosul de sulf sau o culoare neobișnuită indică alterare.

Ouăle foarte proaspete sunt ideale pentru poșare, deoarece albușul le învăluie perfect. Cele mai vechi se decojesc mai ușor după fierbere, datorită camerei de aer care se mărește. Cofetarii știu că separarea se face mai ușor când ouăle sunt reci, dar albușul se bate mai bine la temperatura camerei. Scoate-le cu 20 de minute înainte de folosire și pune restul înapoi la imediat, scrie Ziare.com.

Cum reduci riscul de contaminare

Multe infecții alimentare apar din contaminare încrucișată. Sparge ouăle pe o suprafață plană, nu pe marginea vasului. Spală-te pe mâini după fiecare manipulare. Curăță recipientul de sticlă cu apă fierbinte și detergent, apoi usucă-l bine.

Ține deasupra cărnii crude pentru a evita contactul cu lichide. Evită ouăle crude sau moi pentru copii, vârstnici și persoane cu imunitate scăzută. Dacă preparatul rămâne negătit, ca maioneza sau tiramisu, folosește ouă pasteurizate.

Dacă oul este doar prăfuit, șterge-l ușor cu un prosop uscat. Dacă trebuie spălat, fă-o imediat înainte de gătit, cu apă mai caldă decât oul. Apoi usucă-l bine. Pentru ouăle de curte, colectarea zilnică și păstrarea la rece sunt esențiale. Notează data pentru a ști mereu vechimea.

Dacă frigiderul miroase a ceapă, folosește recipiente cu capac pentru a proteja ouăle. O formă de chec din sticlă este ideală pentru o duzină de ouă și economisește spațiu. Pentru cantități mari, împarte-le în două recipiente, unul sigilat până la folosire. Atenție la condensul care apare când muți ouăle în aer cald. Scoate doar câte ai nevoie și pune restul repede înapoi pe raftul rece, recomandă .