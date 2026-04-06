Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale

În preajma sărbătorilor Pascale, ouăle vopsite devin nelipsite din casele românilor. Totuși, mulți se întreabă ce conține vopseaua de ouă comercială și dacă aceasta este sigură pentru consum. Specialiștii avertizează că, deși produsele sunt reglementate, utilizarea necorespunzătoare poate crește riscul pentru sănătate. Iată despre ce este vorba!
Dacă citim atent eticheta, majoritatea vopselelor comerciale conțin:
„Chiar dacă aceste substanțe sunt aprobate pentru uz alimentar, ele sunt destinate în principal colorării externe a oului, nu consumului direct”, atrag atenția specialiștii, scrie Adevărul. Dacă oul este fisurat, există riscul ca substanțele să pătrundă în interior.
În condiții normale, vopseaua de ouă nu prezintă pericole majore. Produsele autorizate respectă standardele de siguranță, iar cantitatea de substanțe care ar putea ajunge în interiorul oului este minimă. Problemele apar atunci când:
Pentru o colorare mai sigură și prietenoasă cu mediul, ouăle pot fi vopsite natural. Exemple:
Procesul implică fierberea ingredientelor în apă, strecurarea lichidului și scufundarea ouălor fierte. Pentru culori mai intense, se poate adăuga puțin oțet.
Mai mult, pentru cei care vor un aspect sidefat natural, se recomandă să ștergeți ouăle uscate cu puțină slănină sau ulei.