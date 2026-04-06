Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale

Selen Osmanoglu
06 apr. 2026, 12:10
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce găsim în vopseaua de ouă din comerț
  2. Este periculoasă vopseaua de ouă?
  3. Alternativa naturală: vopsirea cu ingrediente din bucătărie

În preajma sărbătorilor Pascale, ouăle vopsite devin nelipsite din casele românilor. Totuși, mulți se întreabă ce conține vopseaua de ouă comercială și dacă aceasta este sigură pentru consum. Specialiștii avertizează că, deși produsele sunt reglementate, utilizarea necorespunzătoare poate crește riscul pentru sănătate. Iată despre ce este vorba!

Ce găsim în vopseaua de ouă din comerț

Dacă citim atent eticheta, majoritatea vopselelor comerciale conțin:

  • Coloranți artificiali: E102 (tartrazină), E110 (sunset yellow), E122 (azorubină), E127 (eritrozină), E131 (albastru patent).
  • Aditivi/E-uri: acid citric (E330), benzoat de sodiu (conservant), agenți de îngroșare.
  • Substanțe chimice: acid benzoic sau coloranți pudră care pot trece prin coaja oului.

„Chiar dacă aceste substanțe sunt aprobate pentru uz alimentar, ele sunt destinate în principal colorării externe a oului, nu consumului direct”, atrag atenția specialiștii, scrie Adevărul. Dacă oul este fisurat, există riscul ca substanțele să pătrundă în interior.

Este periculoasă vopseaua de ouă?

În condiții normale, vopseaua de ouă nu prezintă pericole majore. Produsele autorizate respectă standardele de siguranță, iar cantitatea de substanțe care ar putea ajunge în interiorul oului este minimă. Problemele apar atunci când:

  • sunt folosite produse neautorizate;
  • ouăle sunt fisurate;
  • manipularea este neigienică;
  • persoanele sensibile consumă coloranți sintetici, mai ales copiii.

Alternativa naturală: vopsirea cu ingrediente din bucătărie

Pentru o colorare mai sigură și prietenoasă cu mediul, ouăle pot fi vopsite natural. Exemple:

  • Roșu/Roz: coji de ceapă roșie, sfeclă roșie, hibiscus, cireșe;
  • Galben: turmeric, coji de lămâie, șofran, flori de mușețel;
  • Albastru/Violet: varză roșie fiartă cu oțet, afine;
  • Verde: spanac, pătrunjel, urzici, ceai verde;
  • Maro/Auriu: coji de ceapă galbenă, cafea, ceai negru;
  • Portocaliu: boia dulce, morcovi rași.

Procesul implică fierberea ingredientelor în apă, strecurarea lichidului și scufundarea ouălor fierte. Pentru culori mai intense, se poate adăuga puțin oțet.

Mai mult, pentru cei care vor un aspect sidefat natural, se recomandă să ștergeți ouăle uscate cu puțină slănină sau ulei.

