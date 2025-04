„Până am ajuns, am zis că mor”. România, țara în care oamenii merg zeci de kilometri și ore bune până la cel mai apropiat spital

În România, majoritatea localnicilor care stau la sate au nevoie chiar și de ore bune pentru a ajunge la spital. În schimb, la nivelul UE, mai bine de 80% din totalul populației ajunge la spital în mai puțin de 15 minute.

Cum e să locuiești la sat și să ai o urgență medicală

Jurnaliștii au ajuns în comuna Plugari, situată la 60 kilometri de Iași, și au stat de vorbă cu localnicii despre accesul lor la serviciile medicale. Lor le ia și două ore ca să fie transportați la spitalele din Iași când se îmbolnăvesc.

Gică Șoric, localnic: Până am ajuns la Iași, am zis că mor. În Andrieșeni, am zis: „Oprește! Trage pe dreapta că eu mor, îmi crapă apendicele”. Când am ajuns m-au și băgat în operație, că eram gata.

Reporter: Cât a durat de când vi s-a făcut rău până ați ajuns la spital?

Gică Șoric, localnic: A durat… Vreo două ore cred că a durat.

Și un alt localnic a spus că „stai două ore până ajunge Salvarea aici, depinde cum vine”.

Cât de repede ajung românii la spital, în comparație cu restul europenilor

8 din 10 europeni ajung la spital în mai puțin de 15 minute. În schimb, în România, mai exact în Covasna, Mehedinți și Tulcea, mai puțin de 10% dintre locuitori au acces rapid la spital.

Datele Eurostat arată că în 21 de județe, mai bine de jumătate dintre locuitori au nevoie de mai mult de un sfert de oră pentru a ajunge la cel mai apropiat spital. Cel mai bine e în București, unde peste 98% din populație ajunge la spital în mai puțin de 15 minute.