Pantofii uzi pe calorifer: riscuri și alternative sigure pentru uscarea încălțămintei

Pantofii uzi pe calorifer: riscuri și alternative sigure pentru uscarea încălțămintei

Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 11:14
Pantofii uzi pe calorifer: riscuri și alternative sigure pentru uscarea încălțămintei
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Pantofii pot fi deteriorați ireversibil
  2. Riscuri de incendiu și scurtcircuit
  3. Ineficiență energetică și uzura sistemului de încălzire
  4. Mirosuri și bacterii

După o zi ploioasă sau o tură prin zăpadă, instinctul te poate împinge să pui pantofii uzi direct pe calorifer pentru a se usca rapid. Deși pare o soluție convenabilă, această practică poate provoca daune permanente încălțămintei, poate afecta sistemul de încălzire și chiar poate fi periculoasă pentru siguranța casei.

Pantofii pot fi deteriorați ireversibil

Pantofii moderni includ materiale sintetice, spume și adezivi termoactivi, care se pot degrada la temperaturi ridicate, scrie Click.

Adezivii se pot înmuia și tălpile sau elementele decorative pot să se desprindă. Materialele naturale, precum pielea sau nubucul, își pierd uleiurile esențiale și devin rigide și crăpate. Astfel, uscarea pe calorifer poate transforma o pereche valoroasă într-o „victimă” ireversibilă a căldurii.

Riscuri de incendiu și scurtcircuit

Caloriferele electrice sau radiatoarele portabile nu sunt concepute pentru obiecte ude.

Picăturile de apă pot provoca scurtcircuite, iar materialele sintetice se pot topi sau, în cazuri extreme, lua foc. Această metodă reprezintă un risc real pentru siguranța locuinței.

Ineficiență energetică și uzura sistemului de încălzire

Pantofii plasați pe calorifer blochează circulația aerului și forțează sistemul de încălzire să funcționeze mai mult timp.

Rezultatul poate fi supraîncălzirea, facturi mai mari la energie și reducerea duratei de viață a caloriferului sau centralei.

Mirosuri și bacterii

Umiditatea prinsă în pantofi favorizează dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului, generând mirosuri neplăcute și risc de infecții fungice. Aerul cald direct poate „sigila” umezeala în interior, agravant problema.

Alternative sigure pentru uscarea pantofilor:

  • Aerisirea la distanță: Plasează pantofii la cel puțin 1 metru de sursa de căldură. Aerul cald din cameră va usca încet încălțămintea, păstrând integritatea materialelor.
  • Trucul cu ziare: Scoate șireturile și tălpile interioare, umple pantofii cu ziare sau prosoape de hârtie care absorb umezeala și schimbă-le periodic. Uscarea durează aproximativ 24 de ore.
  • Uscătoare special: Pentru iubitorii de drumeții sau sporturi în aer liber, există uscătoare electrice pentru pantofi care usucă uniform interiorul la temperaturi sigure.
