În Lunea Paștelui, Papa Leon al XIV-lea a adus un omagiu „cu afecțiune specială” predecesorului său, Papa , decedat anul trecut în aceeași sărbătoare, subliniind „mărturia sa de credință și iubire”.

Pontiful a vorbit credincioșilor adunați în Piața Sfântului Petru înaintea rugăciunii Regina Coeli, care în perioada pascală înlocuiește Angelus, evidențiind importanța vieții și devotamentului Papei Francisc.

O amintire plină de afecțiune

„Cu o afecțiune specială, în lumina Celui Înviat, îl amintim astăzi pe papa Francisc, care în Lunea Paștelui de anul trecut și-a dat viața Domnului”, a declarat Leon al XIV-lea de la fereastra Palatului Apostolic, scrie Agerpres.

Pontiful a subliniat, de asemenea, că exemplul papei argentinian rămâne o sursă de inspirație pentru toți credincioșii: „Amintindu-ne de marea sa mărturie de credință și iubire, să ne rugăm împreună Fecioarei Maria, scaunul înțelepciunii, ca să devenim vestitori tot mai strălucitori ai adevărului.”

Ultimele zile ale Papei Francisc

Papa Francisc a încetat din viață la 21 aprilie 2025, în Lunea Paștelui, la vârsta de 88 de ani, la reședința sa din Casa Santa Marta. Moartea sa a survenit la doar câteva ore după ultima apariție publică pentru binecuvântarea Urbi et Orbi, eveniment ce marchează încheierea riturilor de Paște.

În Săptămâna Mare, Papa Francisc participase doar la câteva dintre riturile religioase, după ce fusese spitalizat timp de 38 de zile din cauza unei pneumonii bilaterale. Această perioadă a evidențiat atât fragilitatea sa fizică, cât și devotamentul continuu față de slujirea Bisericii, chiar și în ultimele zile.

Moștenirea Papei Francisc

Figura papei argentinian a marcat profund comunitatea catolică prin angajamentul său față de credință, iubire și implicare socială. Comemorarea sa de către Papa Leon al XIV-lea, în fața mii de credincioși, a reamintit importanța continuității mesajului spiritual și a slujirii dedicate, punând accent pe valorile creștine în această perioadă simbolică a Învierii Domnului.

„Exemplul său ne încurajează să fim mai atenți la credința noastră și să răspândim iubirea și adevărul în jurul nostru”, a adăugat Leon al XIV-lea, în încheierea rugăciunii.