B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Papa Leon al XIV-lea reia procesiunea Drumului Crucii la Colosseum după decenii

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 15:06
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / ALESSIA GIULIANI
Cuprins
  1. Drumul Crucii și semnificația sa
  2. Context istoric
  3. Programul pontifical de Paște

În Vinerea Mare dinaintea Paștelui Catolic, zeci de mii de credincioși s-au adunat la Roma pentru a-l urmări pe Papa Leon al XIV-lea conducând procesiunea tradițională a Drumului Crucii. Este pentru prima dată după decenii când un pontif poartă crucea pe întregul traseu al celor 14 opriri.

Drumul Crucii și semnificația sa

La Colosseum, Papa Leon al XIV-lea a purtat o cruce de lemn, comemorând ultimele ore din viața lui Isus, de la condamnare până la crucificare și înmormântare. Sfântul Părinte a fost flancat de doi purtători de torțe, care l-au însoțit pe traseul din amfiteatru până pe Dealul Palatin, conform Știrile ProTv.

Pontiful a rostit binecuvântarea finală: „Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Domnul să-și lumineze chipul Său asupra voastră și să vă arate mila Sa. Domnul să-Și îndrepte privirea către voi și să vă dăruiască pacea Sa. Iar binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se pogoare asupra voastră și să rămână cu voi pentru totdeauna”.

Context istoric

Trisha Thomas de la The Associated Press a subliniat semnificația locului:

„Aici, în Colosseumul din Roma, unde gladiatorii luptau odinioară până la moarte, legenda spune că și creștinii au fost aruncați la lei, motiv pentru care acest monument a devenit un simbol important al martiriului creștin. De zeci de ani, încă din anii 1960, papii vin aici în fiecare Vinere Mare pentru ceremonia Căii Crucii.”

Programul pontifical de Paște

Peste 30.000 de credincioși au participat la procesiune. În continuare, Papa Leon al XIV-lea va oficia slujba pascală de noapte, unde va boteza noi credincioși, și mâine va celebra liturghia în Piața Sfântul Petru, cu tradiționala binecuvântare „Urbi et Orbi”.

Ceremonia de la Colosseum subliniază revenirea la tradițiile pontificale mai vechi, accentuând martiriul și credința ca piloni centrali ai creștinismului.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”