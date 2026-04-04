În Vinerea Mare dinaintea Paștelui Catolic, zeci de mii de credincioși s-au adunat la Roma pentru a-l urmări pe Papa Leon al XIV-lea conducând procesiunea tradițională a Drumului Crucii. Este pentru prima dată după decenii când un pontif poartă crucea pe întregul traseu al celor 14 opriri.

Drumul Crucii și semnificația sa

La Colosseum, Papa Leon al XIV-lea a purtat o cruce de lemn, comemorând ultimele ore din viața lui Isus, de la condamnare până la crucificare și înmormântare. Sfântul Părinte a fost flancat de doi purtători de torțe, care l-au însoțit pe traseul din amfiteatru până pe Dealul Palatin, conform Știrile ProTv.

Pontiful a rostit binecuvântarea finală: „Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Domnul să-și lumineze chipul Său asupra voastră și să vă arate mila Sa. Domnul să-Și îndrepte privirea către voi și să vă dăruiască pacea Sa. Iar binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se pogoare asupra voastră și să rămână cu voi pentru totdeauna”.

Context istoric

Trisha Thomas de la The Associated Press a subliniat semnificația locului:

„Aici, în Colosseumul din Roma, unde gladiatorii luptau odinioară până la moarte, legenda spune că și creștinii au fost aruncați la lei, motiv pentru care acest monument a devenit un simbol important al martiriului creștin. De zeci de ani, încă din anii 1960, papii vin aici în fiecare Vinere Mare pentru ceremonia Căii Crucii.”

Programul pontifical de Paște

Peste 30.000 de credincioși au participat la procesiune. În continuare, Papa Leon al XIV-lea va oficia slujba pascală de noapte, unde va boteza noi credincioși, și mâine va celebra liturghia în Piața Sfântul Petru, cu tradiționala binecuvântare „Urbi et Orbi”.

Ceremonia de la Colosseum subliniază revenirea la tradițiile pontificale mai vechi, accentuând martiriul și credința ca piloni centrali ai creștinismului.