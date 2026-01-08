B1 Inregistrari!
Contradicțiile măsurilor de austeritate. Mai mulți bani la Fondul de Sănătate, mai puține investigații pentru pacienții cronici

Adrian Teampău
09 ian. 2026, 00:37
Horațiu Moldovan, șeful CNAS Sursa foto: captura video Digi 24
Cuprins
  1. Măsurile de austeritate lovesc în pacienții cronici
  2. Alexandru Rogobete, despre pacienții cronici
  3. Măsurile de austeritate adoptate la 1 august

Măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan lovesc direct în bolnavii cronici. De la 1 ianuarie, conform unei decizii a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), aceștia nu vor mai avea prioritate la analize și investigații medicale.

Măsurile de austeritate lovesc în pacienții cronici

Începând cu luna ianuarie, bolnavii cronici nu vor mai avea prioritate la analize medicale. CNAS, condusă de Horațiu Moldovan, a decis că acești bolnavi vor beneficia de investigații atunci când vor fi bani, relatează Digi 24.

Conform reglementărilor de până acum, ei primeau un bilet de trimitere special, pe baza căruia li se făceau analizele medicale în cel mult cinci zile. Ulterior, laboratoarele recuperau banii de la CNAS.

Prin noua decizie, vor avea de suferit pacienții care suferă de boli neurologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare și cerebrovasculare, boli rare, precum și pacienții cu boală cronică renală. Își vor păstra doar pacienții cu suspiciuni de cancer, femeile gravide și cei cu hepatită B și C.

Noua decizie vine, paradoxal, într-un moment în care responsabilii din Sănătate se laudă că măsurile de austeritate au adus mai mulți bani pentru servicii medicale. În ultimele patru luni, la Fondul de Sănătate s-au acumulat, conform analizelor, peste 1,3 miliarde de lei.

De asemenea, tot de la începutul acestui an, mai multe persoane au rămas neasigurate. Pentru ele vor fi asigurate analizele minime, iar pentru a deveni asigurate trebuie să plătească 2.430 lei anual la ANAF.

Alexandru Rogobete, despre pacienții cronici

În luna august, actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete se lăuda cu grija pe care le-o poartă pacienților cronici. Cei care acum sunt loviți direct de măsurile de austeritate. Atunci, oficialul guvernamental că este interesat de soarta acestor pacienți, pentru a le asigura acces mai rapid la tratamentele și îngrijirile de care au nevoie.

„Acces mai simplu pentru pacienții cronici! Fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri! Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți. Venim cu un pas concret în această direcție.

Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul dr. Horațiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie.”, a scris Alexandru Rogobete, miercuri pe Facebook.

Măsurile de austeritate adoptate la 1 august

De la 1 august, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat măsurile de austeritate care, în parte, au fost menite să aducă mai mulți bani în sistemul de sănătate publică. Este vorba despre:

  • introducerea CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 lei;
  • introducerea CASS pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului;
  • eliminarea excepțiilor de la plata CASS pentru veteranii de război, văduvele de război și foștii deținuți politici
  • eliminarea coasigurării la sănătate pentru rudele contribuabililor fără venituri proprii – soț, soție, părinți;
  • tăierea indemnizațiilor de concediu medical pentru mai multe categorii de pacienți.

Toate aceste măsuri, care au lovit direct în populație, au avut drept scop atragerea unor sume mai mari la Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Dar, cu toate că datele statistice arată că sunt mai multe fonduri, serviciile medicale de calitate întârzie să apară. Mai mult, CNAS lovește direct în pacienți cu decizii precum cea în baza căreia bolnavii cronici nu vor mai avea prioritate la analize și investigații medicale.

