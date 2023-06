Parcul Lacul Morii va fi gata în 2 ani. Investiția se ridică la 25-30 de milioane de euro. Ciprian Ciucu: „Zona va intra, după amenajare, în competiție cu Parcul Herăstrău” (VIDEO, FOTO)

Locuitorii Sectorului 6 se vor putea bucura curând de o oază de liniște și relaxare în zona Lacul Morii. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că Studiul de fezabilitate pentru această zonă a fost finalizat, iar lucrările pentru proiectul de amenajare a parcului vor începe curând, informează B1 TV.

Ciucu, despre investiția în Parcul Lacul Morii

Între 25-30 de milioane de euro – atât se preconizează că va costa proiectul pentru Parcul Lacul Morii şi amenajarea Insulei Lacul Morii. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că va aplica pentru a obţine fonduri din POR (Programul Operaţional Regional).

Fiind vorba de un proiect complex, parcul va fi gata undeva prin vara sau toamna lui 2025, iar insula va fi terminată în mare parte la finalul lui 2024.

„Avem gata studiul de fezabilitate pentru parcul liniar Lacul Morii, un care va avea aproximativ, dacă punem și Parcul Crângași, undeva la 20 de hectare. Va fi, cred, cea mai importantă investiție într-un parc nou într-o zonă pe care am igienizat-o deja din București”, a declarat primarul Sectorului 6.

Proiectul se concentrează pe zona de lac și își propune să realizeze un parc linear în jurul râului Dâmbovița, cu spații verzi. Proiectul se încadreaza într-o viziune amplă, ce va avea din plin atât spații verzi, cât și cafenele, locuri de joacă, dar și terenuri de sport.

Lucrările vor începe de la aleea de pe Baraj și se vor extinde către limita insulei.

„Va cuprinde foarte multe elemente de sporturi nautice. Suprafața lacului va permite desfășurarea sporturilor nautice. Diferite activității sportive, volei pe nisip, baschet, tenis, va avea o zona foarte importantă de promenadă, de câțiva kilometri de-a lungul digului Lacului Morii care va conecta Chiajna cu Sectorul 6 și cu zona Crângași.

Anul viitor cu siguranță se va lucra și poate terminăm insula, prima faza a proiectului. A doua este digul lacului, iar o faza a treia, împreună cu Primăria Chiajna, o zonă de 60 de hectare care să devină principalele atractii din București. Vorbim despre cel mai frumos apus, lacul reprezintă un avantaj și sunt convins că această zonă va intra, după amenajare, în competiție cu Parcul Herăstrău”, a mai spus Ciucu.

Primarul Sectorului 6 este foarte optimist în ceea ce privește succesul acestui proiect, care va oferi bucureștenilor o zonă urbana naturală, unde se vor putea relaxa: „Cu Primăria Capitalei alături de noi, eu cred ca proiectul are mult mai multe șanse să fie un proiect bun și să fie unul care sa se realizeze”.

La conferința de presă a fost prezent și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

„E exact lucrul de care au nevoie locuitorii dintr-o zonă foarte densă, populată, și sunt bucuros că Primăria Sectorului 6 a apelat la această soluție a concursului de arhitectură, pentru că e modul cel mai corect de a dezolta o zonă care e o resursă de teren foarte importantă pentru o populație importantă a Bucureștiului”, a apreciat Nicușor Dan.

13 companii de arhitectură, la concursul pentru realizarea proiectului

Pentru realizarea proiectului, a fost organizat un concurs la care au participat 13 companii de arhitectură din România și din străinatate. Ulterior, echipa câștigătoare a efectuat studiul de fezabilitate pentru Lacul Morii.

Acesta urmează să fie introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 6 și va începe curând proiectarea.

Cum va arăta parcul din jurul Lacului Morii

Mircea Munteanu, unul dintre arhitecţii din echipă, a explicat exact cum va arăta întreg parcul liniar care va înconjura Lacul Morii, dar şi insula de pe lac.

Accentul s-a pus pe biodiversitate şi pe a creea zone care să permită integrarea speciilor din zona lacului. În plus, varietatea vegetaţiei de toate tipurile este un element important în proiectarea spaţiului.

„Ce am făcut deja la faza de concurs, am ancorat zona pentru a creea un proiect într-o viziune mai largă, la scara oraşului, pe lac există zone adiacente cu un rol esenţial în a creea o reţetea de spaţii verzi. Ne-am bazat pe propuneriloe de studii făcute deja, dar am mers mai departe, pe inventarierea arborilor, am făcut un studiu dentrologic, un element important este vegetaţia medie şi joasă, nu am vrut doar pajişti. Am elaborat un studiu de extindere a biodiversităţii în zonă, am integrat rampe pentru amfibieni, insule cu zone de cuibărire pentru păsări, zone care să permită integrarea speciilor locale mai uşor”, a declarat Mircea Munteanu.

În întreg parcul din jurul Lacului Morii, se vor face zone cu spaţii de joacă, locuri pentru mese, terase, grupuri sanitare: “Am preferat să existe câteva puncte într-un ritm, decât să creeăm un hotspot care să devină o problemă, dar e necesar să ai de unde să iei o apă. În zonele cu trepte deja existente încercăm să creeăm spaţii în care să se întâmple lucruri, iar parcul devine mai natural pe măsură ce te plimbi prin el”.