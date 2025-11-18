Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe oameni să vadă fiecare zi ca pe o binecuvântare și să aprecieze gesturile simple. El subliniază importanța timpului trăit cu sens și a recunoștinței pentru tot ceea ce avem.

În mesajul său , acesta vorbește și despre nevoia de liniște interioară într-o lume tot mai agitată.

Ce mesaj transmite părintele despre timpul nostru de zi cu zi

Potrivit părintelui, fiecare clipă poate deveni începutul unei transformări, dacă este trăită cu inimă curată și cu deschidere. că bunele intenții și faptele mărunte pot schimba lumea unui om.

„Fiecare zi ne oferă un dar nevăzut: timpul. Mulți îl pierd în grabă, dar fiecare clipă poate fi începutul unei schimbări. O vorbă bună, un gest mic, un zâmbet — toate pot schimba lumea unui om. Nu lăsa zgomotul lumii să-ți fure liniștea interioară. Tăcerea și rugăciunea aduc răspunsuri pe care vorbele nu le pot exprima”, se arată în postarea acestuia.

Ce spune Pimen Vlad despre valoarea gesturilor simple

Părintele Pimen Vlad le reamintește credincioșilor că fiecare pas mărunt ascunde o lecție de răbdare și smerenie.

„Fii recunoscător pentru tot ceea ce ai și pentru oamenii din jurul tău. Faptele bune nu se uită; ele se întorc într-un fel sau altul. Caută bucuria în lucrurile simple: o floare, o mângâiere, o privire caldă. Adevărata putere nu vine din forță, ci din iubire și înțelegere”, a mai transmis el.

Ce îndemn a transmis celor care trec prin încercări

Duhovnicul român de pe Sfântul Munte Athos arată că, inclusiv în vremuri dificile, lumina își face loc către cei care o caută cu inimă deschisă.

„Chiar și în încercări, lumina găsește drum către cei care o caută. Fii conștient că fiecare clipă poate fi începutul unei transformări. Înfruntă ziua cu inima deschisă, sufletul împăcat și privirea senină. Nu ești singur, iar drumul se luminează dacă îl parcurgi cu inimă curată. Răbdarea, bunătatea și iubirea sunt adevăratele comori pe care le purtăm cu noi”, a mai precizat Pimen Vlad.