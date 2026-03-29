Acasa » Eveniment » Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență

Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență

Iulia Petcu
29 mart. 2026, 09:19
Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență
Sursa foto: DreamsTime
Cuprins
  1. Ce au descoperit autoritățile după intervenția de urgență
  2. Cum au fost protejați copiii după confirmarea abuzurilor
  3. Ce consecințe legale riscă părinții implicați

Un caz grav de violență domestică a fost semnalat recent în Constanța, unde doi minori au reclamat agresiuni repetate din partea părinților. Intervenția autorităților a fost rapidă, fiind dispuse măsuri urgente pentru protejarea copiilor.

Ce au descoperit autoritățile după intervenția de urgență

Sesizarea a ajuns la polițiști în seara de 27 martie, iar echipajele deplasate au constatat că este vorba despre doi frați, în vârstă de 12 și 16 ani. Verificările efectuate la fața locului au confirmat suspiciunile inițiale, indicând existența unor episoade repetate de agresiune asupra minorilor.

În urma evaluării situației, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a emis un ordin de protecție provizoriu împotriva părinților. Prin această măsură, li s-a interzis orice formă de contact cu propriii copii, fiind obligați să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de aceștia.

Cum au fost protejați copiii după confirmarea abuzurilor

Pentru a elimina orice risc imediat, autoritățile au decis scoaterea minorilor din mediul familial și plasarea lor într-un centru specializat. Aceștia se află acum sub supravegherea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care monitorizează situația lor, scrie Libertatea.

Măsura a fost considerată necesară în contextul în care agresiunile nu reprezentau un incident singular. Ancheta indică faptul că violențele ar fi avut loc și în zilele anterioare sesizării, ceea ce a determinat o reacție fermă din partea instituțiilor implicate.

Un element esențial în declanșarea intervenției a fost observația unei angajate dintr-un magazin, care a remarcat urme vizibile de violență asupra copilului mai mic. Această suspiciune a contribuit la alertarea autorităților și la investigarea cazului.

Ce consecințe legale riscă părinții implicați

Principalul suspect este tatăl copiilor, un bărbat de 47 de ani, care a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Ulterior, pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, în urma probelor strânse de anchetatori.

Procedurile legale continuă, iar autoritățile analizează toate circumstanțele pentru a stabili cu exactitate responsabilitățile. Cazul rămâne în atenția instituțiilor competente, fiind tratat ca o situație deosebit de gravă, cu implicații majore asupra siguranței minorilor.

Citește și...
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Eveniment
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Eveniment
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Eveniment
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
Eveniment
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Eveniment
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Eveniment
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Eveniment
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Eveniment
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
Eveniment
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
