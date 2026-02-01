Polițiștii din Ialomița au descoperit, duminică, părți ale unui cadavru în extravilanul municipiului Slobozia, în urma unor verificări desfășurate pe teren. Potrivit autorităților, există indicii că trupul ar fi fost dezmembrat de animale. Rămășițele urmează să fie supuse expertizelor medico-legale pentru stabilirea cauzei și momentului decesului, precum și pentru identificarea .

Descoperirea a fost făcută în urma unor verificări extinse în teren

Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița a anunțat că, în data de 1 februarie, polițiștii au continuat verificările începute cu o zi înainte, în urma unei sesizări primite prin numărul unic de urgență 112. În timpul acestor activități, oamenii legii au identificat în extravilanul municipiului Slobozia mai multe părți ale unui cadavru, scrie Agerpres.

„Astăzi, 1 februarie a.c., au fost continuate verificările în teren, în extravilanul municipiului Slobozia fiind descoperite de polițiști părți ale unui cadavru ce pare a fi dezmembrat de animale”, a transmis IPJ Ialomița, într-o informare oficială.

Potrivit aceleiași surse, rămășițele vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, unde vor fi supuse unor expertize amănunțite.

Expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului

Autoritățile precizează că specialiștii urmează să stabilească atât cauza, cât și momentul producerii decesului. De asemenea, se vor efectua proceduri specifice pentru identificarea victimei.

„Părțile cadavrului vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza și momentul producerii decesului. De asemenea, se va încerca stabilirea identității victimei prin proceduri medico-legale specifice”, se mai arată în informarea IPJ.

În paralel, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care rămășițele au ajuns în zona respectivă.

Sesizarea inițială a venit de la un localnic

Cazul a intrat în atenția poliției sâmbătă, 31 ianuarie, după ce o persoană a alertat autoritățile, susținând că a observat rămășițe posibil umane în apropierea unei locuințe din municipiul Slobozia.

„Astăzi, 31 ianuarie, în jurul orelor 09:00, am fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în timp ce își plimba câinele de companie, a observat rămășițe, posibil umane, lângă o locuință din municipiul Slobozia, în cartierul Tineretului”, preciza IPJ Ialomița într-un comunicat anterior.

La fața locului a fost trimisă o echipă operativă complexă, care a demarat cercetările și a extins verificările în zonele limitrofe.

Poliția face apel la populație

Oamenii legii solicită sprijinul cetățenilor care ar putea deține informații relevante în legătură cu acest caz. Persoanele care pot oferi detalii sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să revină cu informații oficiale pe măsură ce datele vor fi confirmate.