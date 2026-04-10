Peste 10.000 de bucureșteni au semnat petiția împotriva scumpirilor la biletele de metrou

Flavia Codreanu
10 apr. 2026, 18:38
Sursă Foto: Facebook - Metrorex
Cuprins
  1. Ce solicitări au fost făcute de Partidul SENS către autorități
  2. Cum motivează SENS blocarea majorărilor
  3. Cu cât s-au majorat prețurile până acum  

Partidul SENS a inițiat o petiție semnată deja de peste 10.000 de bucureșteni care cer oprirea scumpirii biletului la metrou. Metrorex a propus o creștere a tarifului de la 5 la 7 lei.

Ce solicitări au fost făcute de Partidul SENS către autorități

Pe lângă mobilizarea cetățenilor, SENS a trimis o scrisoare oficială către Ministerul Transporturilor. În acest document, se cere clar revocarea deciziei de scumpire, mai ales că tarifele au crescut deja enorm într-un interval scurt de timp, scrie Agerpres.

Mai exact, în ultimul an și jumătate, călătoria cu metroul s-a scumpit cu 130%. În acest context, se dorește crearea unei strategii pentru subvenționarea transportului public, astfel încât oamenii să fie încurajați să folosească metroul, nu descurajați.

Este aberant ca, într-un moment în care statul ar trebui să vină în ajutorul cetățenilor, statul să descurajeze folosirea celei mai eficiente metode de transport. Astăzi, mai mult ca niciodată, transportul în comun reprezintă cea mai buna soluție pentru combaterea crizelor momentului. Dacă o criză înseamnă oportunitate, atunci oportunitatea ar trebui să fie orientarea către transportul eficient și sănătos, nu rotunjirea bugetelor publice. Bucureștenii trebuie ajutați și încurajați să lase mașinile acasă, nu invers. Vom continua să punem presiune publică pe decidenți atunci când o situație dificilă riscă să ajungă una absurdă”, au transmis reprezentanții SENS.

Cum motivează SENS blocarea majorărilor

Argumentul principal este că bucureștenii trebuie ajutați să lase mașinile acasă pentru a decongestiona traficul și a reduce poluarea. Dacă prețul biletului continuă să crească, acest lucru va deveni imposibil pentru mulți cetățeni.

De cealaltă parte, Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a confirmat că există această propunere de majorare din partea Consiliului de Administrație al Metrorex, dar a precizat că măsura este încă în faza de analiză pentru a vedea dacă este sustenabilă.

„Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a declarat Ciprian Șerban pentru sursa citată.

Cu cât s-au majorat prețurile până acum  

Ultima dată când bucureștenii au plătit mai mult pentru metrou a fost în ianuarie 2025. Atunci, prețul unei călătorii simple a sărit de la 3 lei la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii a ajuns să coste 40 de lei, față de 25 de lei cât era anterior.

Aceste majorări succesive au pus o presiune financiară mare pe călători. Din acest motiv, petiția împotriva noii scumpiri rămâne deschisă pe platforma Declic, unde partidul SENS speră să strângă și mai multe semnături.

