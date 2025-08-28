Mai multe trenuri de pasageri, în special, care asigurau cursele de navetă, vor fi anulate, în perioada următoare, din cauza datoriilor înregistrate de CFR Călători pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI).
Cuprins:
- Mai multe trenuri anulate din cauza datoriilor
- Pasagerii victime ale disputelor din CFR
- Lista trenurilor de pasageri anulate
Mai multe trenuri anulate din cauza neplății TUI
Decizia de anulare vizează curse operate de CFR Călători și Transferoviar Călători. Administratorul infrastructurii feroviare a transmis în teritoriu o comunicare prin care arată ce trenuri vor fi anulate. Măsura va intra în vigoare în două etape, de luni, 1 septembrie, respectiv de la 1 octombrie. Datoriile acumulate de CFR Călători pentru neplata TUI se ridică la 41,4 milioane de lei.
Pe de altă parte, conform unui comunicat, operatorul de stat are de recuperat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) peste 139 de milioane de lei, reprezentând plata facilităților și compensațiilor pentru serviciul public.
„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane de lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025”, se arată în comunicatul de presă, citat de clubferoviar.ro.
Pasagerii victime ale disputelor din CFR
CFR Călători a precizat, în același comunicat, că a achitat, până în prezent, 13 milioane de lei din datoria de 41,4 milioane. De asemenea, arată CFR Călători, instituția face demersuri pentru recuperara sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară.
„Cu toate acestea, CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane de lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii.
Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru incovenientele care pot aparea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora”, se mai arată în comunicat.
Lista trenurilor de călători anulate
Direcția Trafic a CFR SA a transmis o comunicare în teritoriu în care a anunțat că vor fi anulate mai multe trenuri de pasageri operate de CFR Călători.
„Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025, emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea următoarelor trasee aparținând CFR Călători:
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5568 si 5570, SE ANULEAZĂ în relația Botoșani- Suceava Nord și retur.
- Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 13071 (5071) și 5072 SE ANULEAZĂ în relația Brazi – Buzău și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3115, 3116, 3117 și 3118 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3126 si 3129 SE ANULEAZĂ în relația Gurahonț – Arad și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3127 și 3128 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.
- Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3745 si 3746 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.
- Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 4143 SE ANULEAZĂ în relația Bistrița Nord – Deda.
- Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 4145 SE ANULEAZĂ în relația Deda – Bistrița Nord.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4205 și 4207 SE ANULEAZĂ în relația Vatra Dornei – Bistrița Nord și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4102, 4103, 4105 și 4106 SE ANULEAZĂ în relația Cluj Napoca – Bistrița Nord și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4372 și 4373 SE ANULEAZĂ în relația Dej Călători – Bistrița Nord și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Halmeu și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4533 și 4536 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2441 și 2443 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2445 și 2447 SE ANULEAZĂ în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2560 și 2561 SE ANULEAZĂ în relația Mediaș – Sibiu și retur.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 2563 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 2564 SE ANULEAZĂ în relația Beia Hm – Sibiu.
- Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2567 si 2568 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu- Sighișoara și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 1634 SE ANULEAZĂ în relația Brașov-București Nord.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 12661 (1661) și 1662 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Iași și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1748 și 1749 SE ANULEAZĂ în relația Targu Mures – Deda și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1571 și 1574 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1590 și 1599 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur.
- Începând cu data de 04.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1530 și 1531 SE ANULEAZĂ în relația Baia Mare – Timișoara Nord și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1532 și 1533, SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Timisoara Nord și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1537 și 1539 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1743 și 1744 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Oradea și retur.
- Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1745 și 1746 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.