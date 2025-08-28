Mai multe , în special, care asigurau cursele de navetă, vor fi anulate, în perioada următoare, din cauza înregistrate de CFR Călători pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

Cuprins:

Mai multe trenuri anulate din cauza datoriilor

Pasagerii victime ale disputelor din CFR

Lista trenurilor de pasageri anulate

Mai multe trenuri anulate din cauza neplății TUI

Decizia de anulare vizează curse operate de și Transferoviar Călători. Administratorul infrastructurii feroviare a transmis în teritoriu o comunicare prin care arată ce trenuri vor fi anulate. Măsura va intra în vigoare în două etape, de luni, 1 septembrie, respectiv de la 1 octombrie. Datoriile acumulate de CFR Călători pentru neplata TUI se ridică la 41,4 milioane de lei.

Pe de altă parte, conform unui comunicat, operatorul de stat are de recuperat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) peste 139 de milioane de lei, reprezentând plata facilităților și compensațiilor pentru serviciul public.

„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane de lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025”, se arată în comunicatul de presă, citat de .

Pasagerii victime ale disputelor din CFR

CFR Călători a precizat, în același comunicat, că a achitat, până în prezent, 13 milioane de lei din datoria de 41,4 milioane. De asemenea, arată CFR Călători, instituția face demersuri pentru recuperara sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară.

„Cu toate acestea, CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane de lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii.

Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru incovenientele care pot aparea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora”, se mai arată în comunicat.

Lista trenurilor de călători anulate

Direcția Trafic a CFR SA a transmis o comunicare în teritoriu în care a anunțat că vor fi anulate mai multe trenuri de pasageri operate de CFR Călători.

„Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025, emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea următoarelor trasee aparținând CFR Călători: