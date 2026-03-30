Pașaportul românesc ocupă locul 6 în clasamentul global al pașapoartelor, cu un scor de mobilitate de 171 de puncte. Astfel , documentul de călătorie românesc depășește deasupra SUA, Marea Britanie, Canada, Australia sau Noua Zeelandă.

Performanța prin care pașaportul românesc ocupă o poziție istorică

permite accesul în 120 de state fără formalități prealabile, acoperind 86% din glob. În timp ce Emiratele Arabe Unite domină topul cu 181 de puncte, România a reușit să depășească puteri economice mari.

„Titularii unui pașaport românesc pot intra în 120 de state fără nicio formalitate prealabilă, în timp ce alte 42 de destinații oferă viză la sosire. Nouă țări acordă o autorizație electronică de călătorie (eTA), iar 27 impun viză obligatorie. Acoperirea globală se ridică la 86% din totalul statelor lumii.”, a declarat .

Destinații exotice accesibile

Libertatea de mișcare este extinsă pe aproape toate continentele. În Asia, românii pot vizita Japonia, Coreea de Sud sau China fără viză, iar în America Latină aproape întreg continentul este accesibil. Africa oferă, de asemenea, facilități surprinzătoare în state precum Africa de Sud, Maroc sau Tanzania. Cea mai generoasă perioadă de ședere este oferită de Georgia, unde românii pot sta 360 de zile pe an.

„Timorul de Est permite șederea fără viză a românilor pe o perioadă de 90 zile. Informația a fost confirmată și de un vlogger care s-a deplasad recent în acest stat situat în Oceanul Indian, între Australia și Indonezia. În schimb, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe se menționează în mod greșit că viza este obligatorie.”, a notat Passport Index.

Românii întâmpină restricții chiar dacă pașaportul românesc ocupă o poziție fruntașă

În ciuda scorului ridicat, zona anglo-saxonă rămâne problematică. Statele Unite mențin obligativitatea vizei. De asemenea, țări populate precum India sau Nigeria solicită în continuare documente consulare prealabile. În zona asiatică, destinații precum Coreea de Nord, Afganistan sau Irak rămân inaccesibile fără o viză valabilă obținută anterior.

„România trebuia să intre în programul Visa Waiver pe 31 martie 2025, dată de la care călătoriile în SUA pentru români ar fi avut loc fără vize, însă decizia a fost suspendată de administrația Trump în contextul alegerilor pentru președinție”, conform Passport Index.

Românii au acces în America Latină

În regiunea Americii Latine, singura excepție notabilă unde se solicită documente suplimentare este Guyana. Totuși, chiar și în acest caz, autoritățile oferă soluții flexibile pentru călători la punctul de frontieră.

„În America Latină, Guyana solicită viză cetățenilor români. Aceasta se poate obţine şi la intrarea în ţară, contra sumei de 25 dolari, fiind valabilă 30 zile.”, a precizat Passport Index.