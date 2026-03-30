Acasa » Eveniment » Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză

Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 11:58
Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză
Foto: Instituția Prefectului Municipiului București / Facebook
Cuprins
  1. Performanța prin care pașaportul românesc ocupă o poziție istorică
  2. Destinații exotice accesibile
  3. Românii întâmpină restricții chiar dacă pașaportul românesc ocupă o poziție fruntașă
  4. Românii au acces în America Latină

Pașaportul românesc ocupă locul 6 în clasamentul global al pașapoartelor, cu un scor de mobilitate de 171 de puncte. Astfel , documentul de călătorie românesc depășește deasupra SUA, Marea Britanie, Canada, Australia sau Noua Zeelandă.

Performanța prin care pașaportul românesc ocupă o poziție istorică

Documentul românesc permite accesul în 120 de state fără formalități prealabile, acoperind 86% din glob. În timp ce Emiratele Arabe Unite domină topul cu 181 de puncte, România a reușit să depășească puteri economice mari.

Titularii unui pașaport românesc pot intra în 120 de state fără nicio formalitate prealabilă, în timp ce alte 42 de destinații oferă viză la sosire. Nouă țări acordă o autorizație electronică de călătorie (eTA), iar 27 impun viză obligatorie. Acoperirea globală se ridică la 86% din totalul statelor lumii.”, a declarat Passport Index.

Destinații exotice accesibile

Libertatea de mișcare este extinsă pe aproape toate continentele. În Asia, românii pot vizita Japonia, Coreea de Sud sau China fără viză, iar în America Latină aproape întreg continentul este accesibil. Africa oferă, de asemenea, facilități surprinzătoare în state precum Africa de Sud, Maroc sau Tanzania. Cea mai generoasă perioadă de ședere este oferită de Georgia, unde românii pot sta 360 de zile pe an.

Timorul de Est permite șederea fără viză a românilor pe o perioadă de 90 zile. Informația a fost confirmată și de un vlogger care s-a deplasad recent în acest stat situat în Oceanul Indian, între Australia și Indonezia. În schimb, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe se menționează în mod greșit că viza este obligatorie.”, a notat Passport Index.

Românii întâmpină restricții chiar dacă pașaportul românesc ocupă o poziție fruntașă

În ciuda scorului ridicat, zona anglo-saxonă rămâne problematică. Statele Unite mențin obligativitatea vizei. De asemenea, țări populate precum India sau Nigeria solicită în continuare documente consulare prealabile. În zona asiatică, destinații precum Coreea de Nord, Afganistan sau Irak rămân inaccesibile fără o viză valabilă obținută anterior.

„România trebuia să intre în programul Visa Waiver pe 31 martie 2025, dată de la care călătoriile în SUA pentru români ar fi avut loc fără vize, însă decizia a fost suspendată de administrația Trump în contextul alegerilor pentru președinție”, conform Passport Index.

Românii au acces în America Latină

În regiunea Americii Latine, singura excepție notabilă unde se solicită documente suplimentare este Guyana. Totuși, chiar și în acest caz, autoritățile oferă soluții flexibile pentru călători la punctul de frontieră.

În America Latină, Guyana solicită viză cetățenilor români. Aceasta se poate obţine şi la intrarea în ţară, contra sumei de 25 dolari, fiind valabilă 30 zile.”, a precizat Passport Index.

Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Eveniment
Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
Eveniment
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
Eveniment
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
Eveniment
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
Eveniment
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
Eveniment
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Eveniment
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Eveniment
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Grav accident în Cluj: 5 morți
Eveniment
Grav accident în Cluj: 5 morți
Ultima oră
14:32 - Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
14:24 - Surse: Bolojan pregătește, în primă fază, reducerea accizei la carburanți cu 10%. Cu cât s-ar ieftini benzina și motorina
14:21 - Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
14:21 - Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
13:57 - Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
13:50 - Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
13:38 - O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
13:24 - Sorin Grindeanu continuă turneul național pentru debarcarea lui Bolojan. Guvernul actual, desființat de șeful PSD (VIDEO)
13:22 - Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane
13:21 - „Suveranist” prins cu minciuna. CNA spune că Mihail Neamțu se victimizează degeaba: „Respingem categoric afirmațiile sale false” (FOTO)