Planificarea din timp și cumpărăturile strategice pot reduce semnificativ costurile mesei de Paște. Lista completă de ingrediente și sfaturile pentru păstrarea alimentelor fac diferența.

De ce să planifici cumpărăturile de Paște din timp

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători, dar vine cu aglomerație și cheltuieli ridicate. Planificarea înainte de sărbători ajută la economisirea banilor și a timpului. O listă clară reduce cumpărăturile impulsive și risipa alimentară, iar ingredientele pregătite din timp aduc mai multă liniște în gospodărie, conform Știrile ProTv.

„Fără o organizare prealabilă, cumpărăturile pot deveni stresante și costisitoare”, notează Foodunfolded.com. Planificarea permite și un meniu echilibrat, adaptat numărului de persoane, evitând preparatele în exces.

Lista completă pentru masa tradițională

Meniul clasic de Paște include ouă roșii, drob, ciorbă și friptură de miel, cozonac și pască. Aperitivele necesită ouă, organe de miel, verdețuri proaspete, pâine și brânzeturi. Pentru ciorbă și friptură, carnea de miel se combină cu legume de sezon, condimente și garnituri precum cartofii sau legumele primăvăratice.

Deserturile cer ingrediente precum făină, ouă, lapte, zahăr, drojdie și unt, plus nuci, stafide sau cacao, în funcție de rețetă. Condimentele și produsele de bază, ulei, sare, piper, oțet, completează lista. O listă organizată ajută la gătit ordonat și eficient.

Cumpărături din timp: prețuri mai bune și mai puțin stres

Magazinele sunt aglomerate în perioada sărbătorilor, iar prețurile pot crește rapid. Dacă faci cumpărături din timp, poți urmări reducerile și poți cumpăra treptat produse care rezistă, precum făină, conserve, dulciuri sau condimente.

Astfel eviți ultimele zile aglomerate și rafturile goale. Produsele de sezon sunt mai ieftine și mai proaspete, iar planificarea reduce tentația cumpărăturilor impulsive.

Cum să eviți risipa și să păstrezi alimentele

Gestionarea corectă a cantităților și depozitarea adecvată a alimentelor previn risipa. Resturile pot fi folosite în zilele următoare sau transformate în alte preparate. Ouăle crude se păstrează 3-5 săptămâni în frigider, în cutia originală, iar cele fierte până la o săptămână, dacă sunt în coajă. Un test simplu: ouăle care plutesc în apă nu mai sunt bune pentru consum, recomandă Extensionillionis.com.

Cu o planificare atentă și cumpărături strategice, masa de Paște poate fi tradițională și bogată, fără a goli portofelul și fără risipa inutilă.