Patriarhia Română, prin reprezentanţa sa de la Locurile Sfinte, oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel, în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian, a anunţat sâmbătă, 28 februarie, Basilica.ro. Un grup de pelerini din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a primit deja asistență directă la sediul bisericii din Țara Sfântă. Autoritățile bisericești colaborează strâns cu autoritățile pentru a putea aduce în țară românii.

Patriarhia Română asigură alimente și apă pentru pelerini

Potrivit , grupurile de români aflate în zonă sunt sprijinite cu alimente de bază de către reprezentanții instituției. Aceștia au primit alimente, apă și numerele de telefon ale Ambasadei României în Israel pentru a putea raporta orice situație de urgență.

„Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalităţi împreună cu ambasada şi consulatul României din Ţara Sfântă”, a declarat părintele arhimandrit Ioan Meiu

Totodată, reprezentantul de la Locurile Sfinte a transmis un mesaj de speranță pentru toți cei blocați în regiune:

„În momentul în care se va deschide spaţiul aerian, toţi românii aflaţi în Ţara Sfântă, fie ei pelerini sau turişti, să se poată întoarce în România”.

Situația actuală după atacul asupra Iranului

Contextul acestor măsuri este unul critic, după ce și SUA au lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat implicarea militară a Americii, precizând că scopul este eliminarea amenințărilor regimului iranian. În timp ce Teheranul este zguduit de explozii, liderul Iranului Ayatollahul Khamenei ar fi părăsit capitala, conform raportărilor recente.

Operațiunea, numită de Israel „Roaring Lion” și de SUA „Epic Fury”, vine după un istoric tensionat de conflicte aeriene în iunie 2025. Se estimează că ofensiva va dura câteva zile, timp în care bazele americane din Golful Persic au devenit deja ținta unor atacuri cu rachete.