B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment »   Patriarhia Română colaborează cu Ambasada pentru pelerinii din zonele de conflict

  Patriarhia Română colaborează cu Ambasada pentru pelerinii din zonele de conflict

Flavia Codreanu
28 feb. 2026, 16:01
  Patriarhia Română colaborează cu Ambasada pentru pelerinii din zonele de conflict
Foto: basilica.ro
Cuprins
  1. Patriarhia Română asigură alimente și apă pentru pelerini
  2. Situația actuală după atacul asupra Iranului

Patriarhia Română, prin reprezentanţa sa de la Locurile Sfinte, oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel, în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian, a anunţat sâmbătă, 28 februarie, Basilica.ro. Un grup de pelerini din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a primit deja asistență directă la sediul bisericii din Țara Sfântă. Autoritățile bisericești colaborează strâns cu autoritățile  pentru a putea aduce în țară românii.

Patriarhia Română asigură alimente și apă pentru pelerini

Potrivit digi24, grupurile de români aflate în zonă sunt sprijinite cu alimente de bază de către reprezentanții instituției. Aceștia au primit alimente, apă și numerele de telefon ale Ambasadei României în Israel pentru a putea raporta orice situație de urgență.

„Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalităţi împreună cu ambasada şi consulatul României din Ţara Sfântă”, a declarat părintele arhimandrit Ioan Meiu

Totodată, reprezentantul de la Locurile Sfinte a transmis un mesaj de speranță pentru toți cei blocați în regiune:

„În momentul în care se va deschide spaţiul aerian, toţi românii aflaţi în Ţara Sfântă, fie ei pelerini sau turişti, să se poată întoarce în România”.

Situația actuală după atacul asupra Iranului

Contextul acestor măsuri este unul critic, după ce Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat implicarea militară a Americii, precizând că scopul este eliminarea amenințărilor regimului iranian. În timp ce Teheranul este zguduit de explozii, liderul Iranului Ayatollahul Khamenei ar fi părăsit capitala, conform raportărilor recente.

Operațiunea, numită de Israel „Roaring Lion” și de SUA „Epic Fury”, vine după un istoric tensionat de conflicte aeriene în iunie 2025. Se estimează că ofensiva va dura câteva zile, timp în care bazele americane din Golful Persic au devenit deja ținta unor atacuri cu rachete.

Tags:
Citește și...
Risc de avalanșă în Munții Bucegi și Făgăraș până pe 2 martie. Ce avertizează salvamontiștii
Eveniment
Risc de avalanșă în Munții Bucegi și Făgăraș până pe 2 martie. Ce avertizează salvamontiștii
150 de ani de la nașterea lui Brâncuși: Un eveniment cultural de excepție la Palatul Parlamentului
Eveniment
150 de ani de la nașterea lui Brâncuși: Un eveniment cultural de excepție la Palatul Parlamentului
Zborurile București – Tel Aviv, afectate de atacurile din Orientul Mijlociu
Eveniment
Zborurile București – Tel Aviv, afectate de atacurile din Orientul Mijlociu
Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
Eveniment
Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”
Eveniment
Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”
Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
Eveniment
Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
Eveniment
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
Eveniment
Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Eveniment
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder
Eveniment
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder
Ultima oră
17:11 - Surse israeliene: Există „indicii tot mai clare” că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Israelul verifică ipoteza
16:45 - Zboruri anulate după atacul SUA – Israel asupra Iranului: Aproape 1.500 de români sunt afectați / TAROM suspendă mai multe zboruri până pe 3 martie, iar Wizz Air până pe 7 martie
16:19 - Panică în regiunea Golfului Persic, în urma ripostei iraniene cu rachete. Armata Iranului a anunțat că a lansat atacuri asupra unor baze militare americane (VIDEO)
15:20 - O angajată a fost concediată pentru distrugerea a sute de genți Chanel: Instanța i-a dat dreptate la final
14:36 - Ilie Bolojan, primele declarații despre conflictul din Iran: Ce se întâmplă cu siguranța românilor din Orientul Mijlociu
13:54 - Risc de avalanșă în Munții Bucegi și Făgăraș până pe 2 martie. Ce avertizează salvamontiștii
13:20 - Consilierul prezidențial pentru securitate națională: Românii din Iran sunt în siguranță, deși rețelele locale au disfuncționalități
12:40 - Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România
12:20 - 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși: Un eveniment cultural de excepție la Palatul Parlamentului
11:44 - Zborurile București – Tel Aviv, afectate de atacurile din Orientul Mijlociu