Patru cetățeni turci judecați pentru focuri de armă în București. Ce roluri au avut în atacurile de anul trecut din centrul Capitalei

Patru cetățeni turci judecați pentru focuri de armă în București. Ce roluri au avut în atacurile de anul trecut din centrul Capitalei

Iulia Petcu
06 feb. 2026, 15:09
Sursa foto: Freepik / @senivpetro
Cuprins
  1. Cine sunt inculpații și ce acuzații li se aduc
  2. Ce s-a întâmplat în nopțile împușcăturilor
  3. Ce roluri au avut ceilalți membri ai grupării

Un dosar penal complex, legat de focurile de armă trase în Centrul Vechi al Capitalei, a ajuns în instanță după aproape un an de investigații. Patru cetățeni turci sunt acuzați că au pus la cale un plan de răzbunare care a provocat panică, fără a se solda cu victime.

Cine sunt inculpații și ce acuzații li se aduc

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a trimis în judecată patru cetățeni turci pentru infracțiuni grave comise cu arme letale deținute ilegal. Ancheta arată că aceștia ar fi acționat coordonat, pe baza unui plan infracțional premeditat, vizând agenți de pază ai unui local din Centrul Vechi.

Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi derulat în lunile iulie și august 2025, ca reacție la un conflict anterior. Rolurile ar fi fost clar împărțite, de la autorul focurilor de armă până la instigator, complici și persoane implicate în favorizarea făptuitorilor.

Un bărbat de 27 de ani este acuzat de tentativă de omor calificat, după ce a tras cu pistoale de calibru 9 mm în două episoade distincte. Incidentele au avut loc pe 13 și 20 august 2025, în zone intens circulate din centrul Bucureștiului, relatează News.ro.

Un alt inculpat, în vârstă de 30 de ani, ar fi inițiat și coordonat întreaga acțiune, determinându-l pe autor să folosească armele. Procurorii susțin că acesta a asigurat finanțarea, logistica și procurarea armelor, elemente esențiale pentru punerea în practică a planului.

Ce s-a întâmplat în nopțile împușcăturilor

Detaliile faptelor sunt descrise amplu de anchetatori, într-un pasaj citat integral din actele dosarului.

”Probele administrate au stabilit că inculpatul autor s-a deplasat pe teritoriul României, unde a acţionat în executarea unui plan infracţional prestabilit, folosind pistoale letale de calibru 9 mm, deţinute fără drept, după cum urmează: la data de 13 august 2025, în jurul orei 04:41, în zona intersecţiei str. Doamnei – bd. I.C. Brătianu, a executat un singur foc de armă în direcţia a două persoane vătămate, fără a le lovi, constatându-se blocarea mecanismului armei letale neomologate; la data de 20 august 2025, în jurul orei 02:18, acelaşi inculpat a executat şase focuri de armă într-un spaţiu public aglomerat, respectiv terasa unui club din Centrul Vechi, provocând panică generalizată în rândul persoanelor aflate în zonă, fără a se înregistra victime”, au arătat procurorii.

Ce roluri au avut ceilalți membri ai grupării

Un tânăr de 20 de ani este acuzat că a oferit sprijin logistic, cazare și ajutor pentru comiterea faptelor, fiind cercetat și pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Al patrulea inculpat, în vârstă de 31 de ani, este acuzat de favorizarea făptuitorului și implicare în tentative de îngreunare a anchetei.

Potrivit anchetatorilor, doi dintre inculpați ar fi intrat ilegal în România în iunie 2025, contribuind la supraveghere, planificare și încercări de evitare a răspunderii penale.

