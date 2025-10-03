Pe ce cheltuie banii cei mai bogați oameni din lume

E de la sine înțeles că, cu cât bogații lumii se îmbogățesc și mai mult, nu se mai uită la sume când vine vorba de a-și satisface dorințele. Însă, chiar și cei mai bogați oameni din lume au preferințele lor când vine vorba despre cumpărături, astfel că ajung să cheltuiască sume semnificativ mai mari doar pe anumite categorii de bunuri.

Ce sunt ultra-bogații

Ultra-bogații, considerați cei care au o avere de peste 30 de milioane de dolari, au cheltuit 290 de miliarde de dolari pe bunuri de lux anul trecut, potrivit unui raport.

Ultra-bogații reprezintă 1% din milionarii lumii, însă averea lor cumulată se ridică la aproape 60 de trilioane de dolari, aproximativ o treime din averea deținută de toți milionarii. În categoria celor mai bogați oameni de pe planetă intră și și , ale căror averi nete depășesc fiecare cele 12 cifre.

Cheltuielile acestor milionari reprezintă 21% din totalul cheltuielilor făcute pe bunuri de lux, în 2024.

Pe ce cheltuie cei mai bogați oameni din lume, cei mai mulți bani

Cea mai mare parte din cheltuielile lor s-a dus pe transportul de lux. Cei mai bogați oameni din lume au investit 129,5 miliarde de dolari în această categorie, dintre care: 100,9 miliarde de dolari pe mașini de lux și 28,6 miliarde de dolari pe private și iahturi, potrivit .

Vânzările de avioane și iahturi, două categorii finanțate aproape integral de ultra-bogați, au crescut cu 13% anul trecut, potrivit unui raport Bain din ianuarie.

Alte 115,6 miliarde de dolari au fost cheltuite pe bunuri de lux precum bijuterii, ceasuri, modă, vinuri fine și mobilă. Arta plastică, o categorie separată, a reprezentat 19,6 miliarde de dolari din cheltuielile de lux ale ultra-bogaților anul trecut.

De asemenea, ultra-bogații au cheltuit mai mult de 25,3 miliarde de dolari pe ospitalitatea de lux, turismul de wellness și călătoriile axate „mai ales pe experiență”.

Cât au cheltuit cei mai bogați oameni din lume pe acțiuni caritabile

Nu este vorba doar de dorințe de șampanie și vise de caviar. Deși Altrata nu a calculat donațiile caritabile ale ultra-bogaților din 2024, aceștia au cheltuit 207 miliarde de dolari pe donații în 2023 – aproape la fel de mult cât au cheltuit pe iahturi și ceasuri.