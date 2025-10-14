B1 Inregistrari!
Pelerinajul Sfintei Parascheva: Incidente la Iași. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Pelerinajul Sfintei Parascheva: Incidente la Iași. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Ana Maria
14 oct. 2025, 12:20
Pelerinajul Sfintei Parascheva: Incidente la Iași. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu
Cuprins
  1. Ce cazuri medicale au fost înregistrate în ultimele 24 de ore
  2. Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Ce recomandări au medicii pentru pelerini

Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Mai mulți credincioși care se aflau la Iași, la pelerinaj, au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului ori au ajuns la spital. Aglomerația, oboseala și efortul fizic susținut i-au făcut pe mulți pelerini să aibă nevoie de asistență medicală.

Potrivit autorităților, în ultimele 24 de ore, zeci de persoane au fost tratate în Punctul Medical Avansat (PMA) amplasat lângă Mitropolie. Patru dintre acestea au fost transportate de urgență la spital, inclusiv un bărbat cu suspiciune de sindrom coronarian acut și o adolescentă de 13 ani diagnosticată cu diabet de tip I.

Ce cazuri medicale au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Conform datelor transmise de prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, în intervalul 07:00–19:00 au fost evaluați opt pacienți, printre care:

  • un bărbat de 72 de ani, dirijat la Institutul de Boli Cardiovasculare pentru o criză de angină pectorală, cu disecție de aortă operată în mai 2025;
  • un pacient de 47 de ani cu etilism acut, transportat la UPU Sf. Spiridon;
  • un copil de 5 ani cu sindrom emetizant, transportat la Spitalul Sf. Maria.

Pe timpul nopții, numărul urgențelor a crescut. „În intervalul 19.00 – 7.00 au fost asistați 19 pacienți, dintre care patru au fost transportați la spital”, a declarat prof. dr. Cimpoeșu, potrivit BZI.

Printre aceștia se află:

  • un bărbat de 63 de ani, cu hipertensiune și suspiciune de sindrom coronarian acut;
  • un bărbat de 50 de ani, cu criză epileptică;
  • o femeie de 42 de ani, cu puseu hipertensiv;
  • o adolescentă de 13 ani, cu complicații cauzate de diabet zaharat de tip I.

Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Ce recomandări au medicii pentru pelerini

Medicii atrag atenția asupra riscurilor provocate de efortul prelungit, lipsa odihnei și deshidratarea. Cei care participă la pelerinaj sunt sfătuiți să evite perioadele de stat prelungit în picioare, să consume lichide și să aibă la ei medicația necesară.

Specialiștii mai spun că suplimentele cu vitamine și hidratarea corectă pot ajuta în astfel de situații. Pot preveni episoadele de leșin, oboseală extremă sau crizele cauzate de afecțiuni cronice.

