Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)

Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 10:08
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
Cuprins
  1. Cât de mulți pelerini au ajuns la Iași și cât trebuie să aștepte la rând
  2. Cum sunt sprijiniți credincioșii la pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva
  3. De ce este pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva atât de important pentru români
  4. Au existat incidente sau probleme medicale la pelerinajul de la Iași

Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva a atins cote record și în acest an. Peste 170.000 de credincioși au venit deja să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar fluxul continuă să crească. Într-o intervenție pentru B1 TV, părintele Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a explicat cum se desfășoară pelerinajul și în ce mod sunt sprijiniți pelerinii.

Cât de mulți pelerini au ajuns la Iași și cât trebuie să aștepte la rând

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută în popor drept Sfânta Vineri, este considerată ocrotitoarea Moldovei și a sărmanilor. Ea este prăznuită de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe 14 octombrie.

„Este, într-adevăr, frig, dar această vreme capricioasă, neobișnuită pentru ultimii ani, pentru că în ultimii ani ne-am obișnuit să fie chiar cald și să nu fie ploaie. Vremea aceasta nu i-a oprit pe pelerini, dimpotrivă, parcă i-a îndârjit și mai tare și au venit, din câte sesizăm noi, într-un număr mai mare decât în anii trecuți. De altfel, se constată o creștere în fiecare an, nu foarte mare, dar o creștere. Tendința e de permanentă creștere. La momentul de față se așteaptă puțin, să zicem cam 2-3 ore, pentru că este perioada în care oamenii probabil încă nu s-au îndreptat spre Iași sau cei care sunt în Iași încă lucrează, dar ne așteptăm spre seară, la noapte, să crească iarăși rândul, cum a crescut, și să se stea la rând 13-14 ore și chiar mai mult”, a precizat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Cum sunt sprijiniți credincioșii la pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva

Organizatorii au mobilizat peste 1.000 de voluntari și 450 de preoți pentru a asigura asistență permanentă. Restaurantele locale s-au alăturat efortului, oferind mâncare caldă, ceai și pachete celor care stau la rând.

„Numai prin parohii s-au adunat zeci de mii de pachete de mâncare, ceai cald, tot ceea ce se poate, ca să le facem așteptarea mai ușoară. De altfel, mulți spun că nu prea simt această așteptare, pentru că rândul este continuu. Anul acesta am încercat să avem un rând mai „subțirel”, ca să spun așa, pentru a se înainta continuu, ceea ce a ajutat foarte mult. Faptul că ești aproape tot timpul în mișcare îți dă, așa, un anumit confort psihologic”, a declarat părintele Constantin Sturzu.

De ce este pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva atât de important pentru români

„Unii spun că ar fi un har special pe care îl are Sfânta de ziua ei. Sfânta are același har, Dumnezeu i-a dat aceeași putere pe care o are în fiecare zi a anului. Pelerinajul este în fiecare zi, de dimineață până seara, neîntrerupt, la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Însă e adevărat că, fiind foarte multă lume, fiind foarte multă rugăciune, se simte în aer, vibrează în aer ceva din harul pe care Dumnezeu îl trimite acestor oameni și, de aceea, probabil își doresc foarte mult să fie mai ales de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași”, a spus Constantin Sturzu.

Au existat incidente sau probleme medicale la pelerinajul de la Iași

Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva s-a desfășurat până acum în condiții foarte bune, fără incidente majore. Echipele medicale și voluntarii au fost permanent la fața locului pentru a interveni în caz de nevoie.

„Nu, nu există astfel de situații, doar mici probleme medicale. Evident, mai sunt persoane cu anumite afecțiuni, dar se intervine foarte prompt. Există echipe medicale, dar nu a fost nimic grav, din fericire. Ne rugăm să nu fie și, în continuare, să avem credincioși care să ajungă cu bine la racla Sfintei și să se întoarcă acasă cu mult folos”, a mai declarat părintele Constantin Sturzu pentru B1 TV.

