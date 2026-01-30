B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Pensia de invaliditate în 2026: Condiții de acordare și cine primește bani pentru însoțitor

Pensia de invaliditate în 2026: Condiții de acordare și cine primește bani pentru însoțitor

Flavia Codreanu
30 ian. 2026, 09:16
Pensia de invaliditate în 2026: Condiții de acordare și cine primește bani pentru însoțitor
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Care sunt gradele de invaliditate și cine poate cere ajutorul
  2. Cum se calculează banii și indemnizația pentru însoțitor
  3. Cum se obține pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate este un sprijin financiar pentru persoanele care nu mai pot munci din cauza unor boli sau accidente. În 2026, acest drept se acordă în funcție de gradul de pierdere a capacității de muncă, evaluat de un medic expert. Cei aflați în situațiile cele mai grave primesc, pe lângă pensie, și o sumă de bani pentru un însoțitor care să îi ajute zilnic.

Care sunt gradele de invaliditate și cine poate cere ajutorul

Statul împarte invaliditatea în trei categorii, în funcție de cât de mult poate persoana să se îngrijească singură. Gradul I este cel mai grav, unde capacitatea de autoservire este pierdută total. Gradul II permite o îngrijire parțială, iar gradul III înseamnă că persoana își păstrează capacitatea de a se servi singură. Pot solicita această pensie persoanele care au cotizat la sistemul public, dar și elevii sau studenții care au suferit accidente de muncă în timpul practicii profesionale.

Cum se calculează banii și indemnizația pentru însoțitor

Suma de bani primită depinde de numărul de puncte acumulate și de Valoarea Punctului de Referință (VPR), care în 2026 este de 81 de lei. Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate au dreptul și la o indemnizație de însoțitor. Aceasta valorează 50% din salariul minim brut pe țară. Un aspect important este că acești bani pentru însoțitor se păstrează chiar și după ce persoana trece de la pensia de invaliditate la cea pentru limită de vârstă.

Cum se obține pensia de invaliditate

Pensionarii de invaliditate trebuie să meargă periodic la control medical, la intervale de 1 până la 3 ani, pentru a vedea dacă starea lor s-a schimbat. Există însă și excepții: persoanele cu boli ireversibile sau cele care sunt aproape de vârsta standard de pensionare nu mai trebuie să treacă prin aceste examinări. Dacă o persoană nu se prezintă la controlul programat, plata pensiei se suspendă automat din luna următoare. Atunci când se atinge vârsta de pensionare, trecerea la pensia de limită de vârstă se face automat, păstrându-se cuantumul mai avantajos, potrivit digi24

