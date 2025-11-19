Pensiile românilor. Procesul prin care se calculează veniturile pentru perioadele în care nu s-a contribuit la pentru pensii.

Pensiile românilor calculate pentru perioadele necontributive

Calculul pensiei are la bază atât perioadele în care o persoană a lucrat și a plătit contribuții sociale, cât și perioadele necontributive sau asimilate. Procedura de calcul pentru pensiile românilor este stabilită prin Legea nr. 360/2023. Este vorba despre actul normativ ce reglementează sistemul public de pensii și care este în vigoare din 1 septembrie 2024.

Conform definiției din lege, stagiul de cotizare reprezintă totalitatea timpului în care un lucrător a contribuit la sistemul de pensii. Acesta include nu doar contribuțiile efective (stagiul de cotizare contributiv), ci și perioade asimilate și necontributive recunoscute de lege.

Concret, stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioadele în care s-au plătit contribuții la sistemul public. Aici apare și noțiunea de stagiu complet de cotizare contributiv. Aceasta este perioada minimă pentru care, dacă a contribuit, angajatul își poate reduce .

Perioadele asimilate reprezintă acele segmente de timp pentru care nu s-au plătit contribuții la sistemul de pensii. Legea le echivalează cu perioadele de studii universitare, serviciu militar, concediu medical pentru accidente de muncă, concediu pentru creșterea copilului, perioade în care au fost primite indemnizații legate de asigurări sociale etc.

Cum influențează veniturile perioadele necontributive

Pensiile românilor sunt calculate ținând cont atât de cât și de perioadele asimilate. De asemenea, pe lângă acestea mai pot exista și alte perioade necontributive recunoscute ca vechime la calculul pensiei. Legea enumeră aici perioadele de șomaj, indemnizații de ajutor de integrare profesională, anumite plăți compensatorii, exil, vechime adăugată pentru munca în condiții grele sau speciale etc.

Aceste perioade, deși nu s-a plătit contribuții, sunt acceptate de lege ca stagii. Trebuie spus că aceste perioade afectează, însă, calculul pensiei.

Să luăm de exemplu cazul unei persoane care a lucrat 20 de ani, timp în care a contribuit la sistemul de pensii. Presupunem că persoana respectivă a urmat patru ani de studii universitare, a avut concediu de creștere a copilului de doi ani (perioade asimilate) și a stat în șomaj un an (perioadă necontributivă recunoscută).

În cazul acestei persoane, stagiul de cotizare se va stabili prin însumarea tuturor acestor perioade (20 + 4 + 2 + 1), ceea ce înseamnă 27 de ani. Acesta este stagiul care va fi luat în considerare la stabilirea vârstei de pensionare și a cuantumului veniturilor de plată.

Cum se calculează pensiile românilor

Într-un final, ținând cont de stagiul calculat mai sus, cuantumul veniturilor la care are dreptul persoana respectivă se stabilește pe baza mediei salariilor pe care le-a avut în perioadele contribuționale, ajustate proporțional cu acest stagiu de cotizare total.

Legea prevede că perioadele de concediu de creștere a copilului, cele de studiu sau de șomaj contribuie la vechime. Astfel crește cuantumul pensiei sau îi dă dreptul beneficiarulu să iasă la pensie mai devreme, în măsura în care a atins stagiul minim necesar.