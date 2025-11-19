B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive

Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive

Adrian Teampău
19 nov. 2025, 23:00
Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive
Sursa foto: Captură Video Digi24
Cuprins
  1. Pensiile românilor calculate pentru perioadele necontributive
  2. Cum influențează veniturile perioadele necontributive
  3. Cum se calculează pensiile românilor

Pensiile românilor. Procesul prin care se calculează veniturile pentru perioadele în care nu s-a contribuit la sistemul de asigurări sociale pentru pensii.

Pensiile românilor calculate pentru perioadele necontributive

Calculul pensiei are la bază atât perioadele în care o persoană a lucrat și a plătit contribuții sociale, cât și perioadele necontributive sau asimilate. Procedura de calcul pentru pensiile românilor este stabilită prin Legea nr. 360/2023. Este vorba despre actul normativ ce reglementează sistemul public de pensii și care este în vigoare din 1 septembrie 2024.

Conform definiției din lege, stagiul de cotizare reprezintă totalitatea timpului în care un lucrător a contribuit la sistemul de pensii. Acesta include nu doar contribuțiile efective (stagiul de cotizare contributiv), ci și perioade asimilate și necontributive recunoscute de lege.

Concret, stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioadele în care s-au plătit contribuții la sistemul public. Aici apare și noțiunea de stagiu complet de cotizare contributiv. Aceasta este perioada minimă pentru care, dacă a contribuit,  angajatul își poate reduce vârsta de pensionare.

Perioadele asimilate reprezintă acele segmente de timp pentru care nu s-au plătit contribuții la sistemul de pensii. Legea le echivalează cu perioadele de studii universitare, serviciu militar, concediu medical pentru accidente de muncă, concediu pentru creșterea copilului, perioade în care au fost primite indemnizații legate de asigurări sociale etc.

Cum influențează veniturile perioadele necontributive

Pensiile românilor sunt calculate ținând cont atât de stagiile de cotizare cât și de perioadele asimilate. De asemenea, pe lângă acestea mai pot exista și alte perioade necontributive recunoscute ca vechime la calculul pensiei. Legea enumeră aici perioadele de șomaj, indemnizații de ajutor de integrare profesională, anumite plăți compensatorii, exil, vechime adăugată pentru munca în condiții grele sau speciale etc.

Aceste perioade, deși nu s-a plătit contribuții, sunt acceptate de lege ca stagii. Trebuie spus că aceste perioade afectează, însă, calculul pensiei.

Să luăm de exemplu cazul unei persoane care a lucrat 20 de ani, timp în care a contribuit la sistemul de pensii. Presupunem că persoana respectivă a urmat patru ani de studii universitare, a avut concediu de creștere a copilului de doi ani (perioade asimilate) și a stat în șomaj un an (perioadă necontributivă recunoscută).

În cazul acestei persoane, stagiul de cotizare se va stabili prin însumarea tuturor acestor perioade (20 + 4 + 2 + 1), ceea ce înseamnă 27 de ani. Acesta este stagiul care va fi luat în considerare la stabilirea vârstei de pensionare și a cuantumului veniturilor de plată.

Cum se calculează pensiile românilor

Într-un final, ținând cont de stagiul calculat mai sus, cuantumul veniturilor la care are dreptul persoana respectivă se stabilește pe baza mediei salariilor pe care le-a avut în perioadele contribuționale, ajustate proporțional cu acest stagiu de cotizare total.

Legea prevede că perioadele de concediu de creștere a copilului, cele de studiu sau de șomaj contribuie la vechime. Astfel crește cuantumul pensiei sau îi dă dreptul beneficiarulu să iasă la pensie mai devreme, în măsura în care a atins stagiul minim necesar.

Tags:
Citește și...
MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție
Eveniment
MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție
Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
Eveniment
Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
Eveniment
Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
Eveniment
Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Iată care este motivul
Eveniment
Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Iată care este motivul
Cazul Cristian Andrei la Colegiul Medicilor. Medicul acuzat că a profesat fără aviz de liberă practică
Eveniment
Cazul Cristian Andrei la Colegiul Medicilor. Medicul acuzat că a profesat fără aviz de liberă practică
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Eveniment
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
Eveniment
Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
Eveniment
Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Eveniment
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Ultima oră
23:41 - MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție
23:15 - Theo Rose, despre experiența la un restaurant cu 2 stele Michelin în Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”
23:04 - Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
22:33 - Dana Rogoz, mesaj pentru regretatul ei tată: „Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns”
22:30 - Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Catalin Drula
22:22 - Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
22:06 - Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
22:04 - Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
21:51 - Numire la Ministerul Fondurilor Europene. Alina Roxana Gîrbea a fost numită secretar de stat
21:44 - Cătălin Botezatu, o nouă provocare: „Propunerea am acceptat-o instant”. Despre ce este vorba