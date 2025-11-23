B1 Inregistrari!
Pensionară de 70 de ani, victima unei escrocherii online. Înșelătorie sentimentală pe internet

Pensionară de 70 de ani, victima unei escrocherii online. Înșelătorie sentimentală pe internet

Adrian Teampău
23 nov. 2025, 18:34
Pensionară de 70 de ani, victima unei escrocherii online. Înșelătorie sentimentală pe internet
Sursa Foto: Freepik.com

O pensionară în vârstă de 70 de ani a căzut victimă unor escroci, pe internet, plătindu-le, periodic, bani din pensie. Familia îngrijorată a luat măsuri pentru a opri frauda.

Pensionară de 70 de ani, victimă a escrocilor

Un impostor a reușit să se dea drept cântărețul Pierre Garnier și, astfel, a obținut câteva mii de euro de la o femeie de 70 de ani. Femeia, o pensionară din Belgia s-a lăsat păcălită de infractor și i-a trimis cu regularitate bani. Genul acesta de escrocherie este destul de des întâlnit și nu puține au fost victimele păcălite de indivizi care se foloseau de imaginea unor vedete, actori, politicieni sau modele celebre.

Una dintre cele mai cunoscute escrocherii de acest fel este cea cu falsul Brad Pitt. Mai multe femei au fost abordat de un astfel de impostor care le-a cerut și chiar a obținut bani, dându-le de înțeles că se află în nevoie financiară. Victimele erau convinse că au de-a face chiar cu celebrul actor. Vedetele de la Hollywood nu sunt singurele ale căror nume sunt folosite în astfel de escrocherii.

Iar acum a venit rândul lui Pierre Garnier, un tânăr cântăreț francez de succes. Imaginea și numele acestuia au fost folosite de unul dintre acești escroci, pentru a smulge sume importante de la femeia în vârstă de 70 de ani, originară din regiunea Centre, potrivit rtbf.be.

Înșelătoria a fost descoperită de copiii victimei care au tras un semnal de alarmă Ei au povestit, pentru presa locală, că femeia este convinsă că are o relație cu cântărețul. Pensionara le-a povestit că ar fi intrat în contact cu el în 2024, după ce a câștigat Star Academy. A fost abordată, printr-un grup de fani de pe rețelele sociale.

O nouă înșelătorie sentimentală

Din acel moment, impostorul obține de la această pensionară belgiană sume importante de bani. Până în prezent el a reușit să obțină suma de 7.000 de euro. Iar femeia continuă să-i trimită bani, în ciuda avertismentelor primite din partea familiei. Lunar, ea depune către falsul Pierre Garnier o parte din pensie, fapt ce o pune într-o situație financiară dificilă.

„Trăiește în frig, fără încălzire, dar continuă să îi trimită tot ce are”, afirmă apropiații ei.

Mai mult, falsul Pierre Garnier i-a propus recent victimei să se întâlnească în persoană. Familia consideră că această propunere este îngrijorătoare. Rudele se tem că escrocul i-ar putea face rău. Pe de altă parte, femeia refuză să creadă că este victima unei înșelătorii și a preferat să rupă legătura cu propria familie.

Prin urmare, au decis să depună plângere la poliție împotriva infractorului, care este încă în contact cu septuagenara.

