Pensionară din Italia, înșelată cu 200.000 de euro într-o schemă cu investiții fictive și o aplicație inexistentă

Selen Osmanoglu
16 apr. 2026, 12:32
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Victimă vulnerabilă și o schemă de încredere construită în timp
  2. „Aplicația minune” care nu a existat niciodată
  3. Investigație și recuperarea prejudiciului

O femeie de peste 80 de ani din Italia a fost înșelată cu aproximativ 200.000 de euro de doi suspecți care i-au promis câștiguri substanțiale din investiții în acțiuni și dintr-o aplicație care nu a existat niciodată, potrivit publicației Il Dolomiti. Cazul scoate la iveală o schemă complexă de fraudă care a vizat o victimă vulnerabilă din regiunea Trentino.

Victimă vulnerabilă și o schemă de încredere construită în timp

Anchetatorii susțin că suspecții au reușit să creeze o relație de încredere cu femeia, profitând de faptul că aceasta era singură, fără copii sau rude apropiate și suferea de dizabilități. În timp, cei doi ar fi convins-o să investească economiile de-o viață într-un așa-zis proiect financiar promițător, conform Știrile ProTv.

Aceștia i-ar fi prezentat oportunități de profit ridicat, susținând că o companie în care urma să investească se va extinde în domeniul tehnologiei digitale, cu produse software și aplicații mobile.

„Aplicația minune” care nu a existat niciodată

Un element central al fraudei a fost o aplicație fictivă, despre care suspecții afirmau că va oferi utilizatorilor reduceri și recompense de tip cashback pentru cumpărături. Potrivit anchetatorilor, aplicația nu a fost niciodată lansată.

În baza acestor promisiuni, victima ar fi achiziționat acțiuni evaluate inițial la aproximativ 2.000 de euro, dar ar fi ajuns să plătească în total 200.000 de euro, adică de peste 100 de ori mai mult.

Investigație și recuperarea prejudiciului

Ancheta, desfășurată prin verificări bancare și audieri de martori, a permis autorităților să reconstituie traseul banilor obținuți fraudulos. Sumele ar fi fost ulterior reinvestite în activități economice controlate de suspecți.

La finalul investigației, judecătorul de instrucție al Tribunalului din Trento a dispus sechestrarea preventivă a bunurilor celor doi inculpați, în valoare de 200.000 de euro, echivalentul prejudiciului estimat.

Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor
Eveniment
Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor
Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
Eveniment
Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
Au vrut mai mult decât s-a crezut. Noi detalii despre jaful din Olanda. Ce au încercat hoții înainte să fugă
Eveniment
Au vrut mai mult decât s-a crezut. Noi detalii despre jaful din Olanda. Ce au încercat hoții înainte să fugă
Cea mai amplă ediție de până acum a festivalului Suflet de România, pe Domeniul Regal Săvârșin, pe 25 și 26 aprilie
Eveniment
Cea mai amplă ediție de până acum a festivalului Suflet de România, pe Domeniul Regal Săvârșin, pe 25 și 26 aprilie
Bollywood pregătește primul film realizat integral cu AI. Povestea producției care ridică întrebări despre viitorul actorilor
Eveniment
Bollywood pregătește primul film realizat integral cu AI. Povestea producției care ridică întrebări despre viitorul actorilor
Newsweek/ SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Eveniment
Newsweek/ SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
Eveniment
SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
Eveniment
UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat
O singură zi, trei sărbători. Când pică Înălțarea Domnului 2026 și de ce e atât de specială
Eveniment
O singură zi, trei sărbători. Când pică Înălțarea Domnului 2026 și de ce e atât de specială
