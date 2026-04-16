O femeie de peste 80 de ani din Italia a fost înșelată cu aproximativ 200.000 de euro de doi suspecți care i-au promis câștiguri substanțiale din investiții în acțiuni și dintr-o aplicație care nu a existat niciodată, potrivit publicației Il Dolomiti. Cazul scoate la iveală o schemă complexă de care a vizat o victimă vulnerabilă din regiunea Trentino.

Victimă vulnerabilă și o schemă de încredere construită în timp

Anchetatorii susțin că suspecții au reușit să creeze o relație de încredere cu femeia, profitând de faptul că aceasta era singură, fără copii sau rude apropiate și suferea de dizabilități. În timp, cei doi ar fi convins-o să investească economiile de-o viață într-un așa-zis proiect financiar promițător, conform Știrile ProTv.

Aceștia i-ar fi prezentat oportunități de profit ridicat, susținând că o companie în care urma să investească se va extinde în domeniul tehnologiei digitale, cu produse software și aplicații mobile.

„Aplicația minune” care nu a existat niciodată

Un element central al fraudei a fost o aplicație fictivă, despre care suspecții afirmau că va oferi utilizatorilor reduceri și recompense de tip cashback pentru cumpărături. Potrivit anchetatorilor, aplicația nu a fost niciodată lansată.

În baza acestor promisiuni, victima ar fi achiziționat acțiuni evaluate inițial la aproximativ 2.000 de euro, dar ar fi ajuns să plătească în total 200.000 de euro, adică de peste 100 de ori mai mult.

Investigație și recuperarea prejudiciului

Ancheta, desfășurată prin verificări bancare și audieri de martori, a permis autorităților să reconstituie traseul banilor obținuți fraudulos. Sumele ar fi fost ulterior reinvestite în activități economice controlate de suspecți.

La finalul investigației, judecătorul de instrucție al Tribunalului din Trento a dispus sechestrarea preventivă a bunurilor celor doi inculpați, în valoare de 200.000 de euro, echivalentul prejudiciului estimat.