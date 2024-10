Pensionarii români din diaspora, revoltați. Autoritățile dau vina pe ei. Ce precizări au făcut Casele de Pensii din România

Mii de români ajunși la vârsta de , care s-au stabilit în , acuză faptul că sunt nevoiţi să aştepte un an sau chiar doi până își primesc deciziile de pensionare din ţară.

Aceștia se plâng de comunicarea greoaie pe care o au cu autorităţile pentru a-şi putea urmări documentele.

Însă, Casele de Pensii se apără și spun că beneficiarii pensiilor sunt de cele mai multe ori vinovați pentru cănu depun toate actele sau de vină sunt diferențele de legislație dintre țările comunitare, potrivit .

Ce a spus o româncă stabilită în Spania

De exemplu, în județul Bihor, mai mult de 10% dintre dosarele de pensionare gestionate de autorităţi sunt cazuri internaţionale, potrivit datelor de la Casa de Pensii.

Dobrița, o româcă stabilită în Spania, are 63 de ani împliniți și ultimii 20 i-a petrecut în provincia Taragona. Anul trecut a depus actele pentru cei peste 17 ani munciţi în România, înainte de a emigra. Însă, de atunci se află în aşteptare.

„Am depus toate actele în mai anul trecut. Se fac un an și 5 luni și nu am primit nici măcar o înștiințare că actele sunt în regulă, că primesc, că nu primesc, că am dreptul, că nu am dreptul”, a precizat Dobrița.

Un alt caz asemănător îl are și Dana Voievod, rezidentă de aproape 20 de ani în Catalunia.

„Am depus dosarul de pensii în decembrie, anul trecut și nu mai știm nimic. Nu răspund la telefon”, a spus Dana Voievod.

Un avocat a precizat că nu pot să verifice absolut nimic.

„Dosarele care se depun de-aicea au o marjă de răspuns de 8 luni, un an, chiar doi ani de zile. Oamenii nu pot să verifice dacă au trimis bine, nu pot să verifice absolut nimic”, a explicat Iulia Bugsan.

Unde depun documentele beneficiarii, în cazul în care sunt plecați din țară

Beneficiarii pot depune documentele acolo unde locuiesc, potrivit legilor europene. Țara respectivă le verifică și le trimite în România. Apar însă probleme şi din cauza diferenţelor de legislaţie sau de aplicare a acesteia. De exemmplu, unele ţări nu țin cont de termenul „legalizat”.

„Mergi în Franța, depui o copie xerox după cartea de muncă, ei trimit copia xerox și eu spun: ”Domle, eu nu pot să-ți valorific copia xerox, pentru că mie îmi trebuie document legalizat”. Și-atuncea începem să facem corespondență cu Franța”, a precizat directorul Casei de Pensii Bihor.

De asemenea, în multe dintre țările comunitare, termenul de rezolvare nu este clar specificat. Se foloseşte exprimarea „termen rezonabil”, care nu impune o anumită perioadă.

La finalul lunii august erau în lucru, la nivelul întregii țării, peste 17.000 de dosare de pensii internaționale, potrivit datelor oferite de Casa Națională de Pensii. Din toate acestea, aproximativ două treimi sunt cereri de pensii internaționale pentru persoane care au locul de ședere permanentă în alte țări.