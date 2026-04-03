Pentagonul a adus elicoptere de atac Apache la Baza Mihail Kogălniceanu. Ce fac americanii la malul Mării Negre

Statele Unite ale Americii au au adus elicoptere AH-64E Apache la baza Mihail Kogălniceanu. O mișcare menită să întărească flancul estic al NATO, deși Donald Trump are cuvinte grele pentru statele din Alianță.

Ce fac americanii cu Apache la malul Mării Negre

Baza Aeriană a devenit, începând cu această primăvară, un punct strategic pentru prezența elicopterelor de atac americane AH-64E Apache în România.

Informațiile publicate de Serviciul de Distribuție a Informațiilor Vizuale din Apărare al SUA (DVIDS) arată că, pe 18 și 19 martie 2026, aeronavele din cadrul Batalionului de Elicoptere de Asalt 4-3, Grupul Operativ Brawler, s-au pregătit pentru misiuni de la baza Kogălniceanu, situată în apropierea Mării Negre.

Deși natura exactă a misiunilor nu a fost dezvăluită public, la Mihail Kogălniceanu subliniază importanța strategică a locației pentru flancul sud-estic al NATO.

În România, aceste aeronave pot sprijini unități terestre de manevră, misiuni de reacție rapidă, supraveghere a câmpului de luptă și opțiuni de atac cu pregătire ridicată.

Prezența lor contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO, protejarea coridoarelor de mișcare și integrarea în exerciții multinaționale. Spre deosebire de sistemele statice, Apache poate fi deplasat rapid și integrat dinamic în diverse scenarii operaționale, adăugând profunzime și mobilitate posturii aliate în zona Mării Negre.

Desfășurarea Apache vine în urma anunțului Armatei SUA de la sfârșitul lunii ianuarie privind planurile de a desfășura un detașament echipat cu tancuri de luptă M1A2 Abrams ca parte a forței sale regulate de rotație în România, ceea ce marchează o creștere semnificativă a capacităților de luptă blindate în țară.

Elicopterul de atac AH-64E Apache

Desfășurarea Apache are loc în timp ce elicopterul de acest tip este utilizat activ pentru operațiuni anti-drone deasupra Israelului și Emiratelor Arabe Unite și la scurt timp după începerea exercițiilor anti-drone care implică subunități Apache ale armatei americane în Germania.

Elicopterul de atac AH-64E Apache este recunoscut pentru flexibilitatea sa și capacitatea de reacție rapidă. Platforma este proiectată pentru medii cu amenințări ridicate, având abilitatea de a detecta, urmări și angaja o gamă largă de ținte, inclusiv în proximitatea forțelor terestre prietene.