Rafturile supermarketurilor sunt pline de uleiuri, de la sticle ieftine de ulei de floarea soarelui și vegetal, până la uleiuri mai scumpe, de măsline, avocado sau cocos, care pretind că au beneficii pentru sănătate.

Ce efecte pot avea diversele tipuri de uleiuri asupra sănătății

Uleiurile și grăsimile au fost subiecte de dezbatere pentru specialiștii în nutriție ani la rând, însă, pentru a înțelege ce efecte pot avea asupra sănătății organismului, este important să analizăm diferitele tipuri de grăsimi pe care le conțin.

Nu toate grăsimile se comportă la fel odată ajunse în organism. În timp ce unele cresc colesterolul, altele ajută la scăderea acestuia.

Colesterolul este o substanță grasă naturală produsă în , ce poate fi găsită și în unele dintre alimentele pe care le consumăm. Prea mult colesterol rău poate duce la acumularea de depozite de grăsime în interiorul pereților vaselor de sânge, provocând îngustarea sau blocarea acestora.

Reprezintă sau nu uleiul de floarea soarelui un pericol pentru sănătate

Nita Forouhi, profesor de sănătate și nutriție a populației la Universitatea din Cambridge, este de părere că niciun ulei nu este cu mult mai sănătos decât altele și a demontat trei mituri comune despre uleiurile de gătit.

Uleiul de rapiță (comercializat în mod obișnuit ca ulei vegetal) și uleiurile de floarea soarelui au adesea o reputație proastă, unii susținând că sunt ultra-procesate și pot provoca inflamații, ceea ce, în timp, ar putea duce la probleme cardiovasculare. Însă, se pare că nu există dovezi care să susțină acest lucru.

De fapt, aceste uleiuri conțin o cantitate mică, circa 5-10%, de grăsimi saturate nesănătoase și sunt bogate în grăsimi monosaturate și polinesaturate mai sănătoase. Grăsimile polinesaturate (inclusiv omega-3 și omega-6) sunt esențiale pentru sănătatea creierului și a inimii.

Forouhi susține că aceste uleiuri sunt benefice, ba chiar pot reduce riscul de îmbolnăvire „atunci când grăsimile saturate care pot crește colesterolul rău, cum ar fi untul, untura de porc sau ghee, sunt înlocuite cu aceste uleiuri”, potrivit .

Este sau nu sigur pentru sănătate să folosim margarina

La fel ca ulei de floarea soarelui, și margarina are o reputație proastă de ani de zile. Din cauza informațiilor distribuite în spațiul public, mulți oameni încearcă pe cât posibil să se țină departe de acest aliment.

Reputația proastă a fost cauzată, în mare parte, de faptul că, înainte, margarina conținea grăsimi trans dăunătoare, care sunt puternic legate de bolile cardiovasculare. Însă, în prezent, margarinele „au aproape zero grăsimi trans”, potrivit lui Forouhi. „Așadar, poate face parte dintr-o dietă sănătoasă și poate reduce colesterolul rău”.

Untul nu este deloc exclus din meniu. „Dacă vă place untul, de exemplu pe prăjită, consumați-l neapărat”, spune Forouhi.

Puteți folosi atât margarină, cât și unt pentru gătit, dar Forouhi recomandă uneori înlocuirea lor cu ulei, care are mai puține grăsimi saturate.

Ce ulei ar trebui folosit pentru prăjit

Uleiurile se comportă diferit atunci când sunt încălzite, ceea ce face ca unele dintre ele să fie nepotrivite pentru prăjit. Uleiul de măsline extravirgin, de exemplu, este plin de antioxidanți și compuși benefici, dar punctul său de afumare scăzut îl face mai bun pentru dressingurile pentru salate sau pentru stropitul peste mâncare, decât pentru prăjit.

Punctul de afumare este punctul în care grăsimile din ulei încep să se descompună și se eliberează compuși nocivi care pot face ca uleiul să aibă un gust amar, ars sau neplăcut.

Unele studii au arătat, de asemenea, că uleiurile încălzite peste punctul lor de afumare eliberează subproduse chimice toxice.

Când ar trebui să folosim anumite tipuri de uleiuri

Pentru gătitul de zi cu zi: Uleiul de floarea-soarelui sau de rapiță sunt accesibile, sănătoase și versatile. Ai putea folosi și un ulei de măsline simplu.

Pentru salate și finisaje: Uleiul de măsline extravirgin adaugă aromă și beneficii pentru sănătate.

Pentru prăjit: Folosește un ulei cu punct de afumare ridicat, cum ar fi cel vegetal sau cel de floarea soarelui.

Pentru varietatea aromelor: Deși este posibil să nu aibă aceleași beneficii pentru sănătate ca uleiul de măsline, poți folosi uleiuri de susan, cocos sau avocado pentru mâncăruri reci, dacă îți place aroma.