Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară

Dacă ți-e poftă de un preparat dulce, sărat și acrișor, toate în același timp, atunci trebuie să încerci pepenele murat. Se prepară ușor și, cel mai important, are beneficii asupra sănătății.
Cuprins
- Pepenele murat-beneficii
- Rețetă tradițională
Pepenele murat-beneficii
În multe regiuni din România și din Balcani, pepenele murat este considerat o adevărată delicatesă. Acesta aduce beneficii pentru digestie și imunitate, conform Click.
Beneficiile preparatului:
- Are probiotice naturale: Pepenele fermentat natural dezvoltă bacterii lactice benefice, care contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase.
- Ajută digestia: Fibrele din coajă, împreună cu saramura, stimulează secreția de sucuri gastrice și reglează tranzitul intestinal.
- Conținut de antioxidanți: Coaja de pepene păstrează compuși precum licopenul și citrulina. Aceștia au rol antioxidant și antiinflamator, fiind de ajutor pentru sănătatea cardiovasculară.
- Hidratant și remineralizant: Pepenele murat este bogat în minerale esențiale precum potasiu, magneziu și calciu. Saramura ajută la rehidratare, mai ales după efort fizic sau în zilele călduroase.
- Este detoxifiant: Sarea și procesului de fermentație stimulează pofta de mâncare și sprijină detoxifierea ficatului.
Rețetă tradițională
Pentru rețeta tradițională de pepene murat, ai nevoie de următoarele ingrediente:
- 2-3 linguri de sare grunjoasă neiodată / litru de apă
- boabe de muștar
- boabe de piper
- foi de dafin
- mărar uscat sau tije de mărar
- hrean
- ardei iute (opțional)
- usturoi (opțional)
Mod de preparare:
- Spală bine pepenele și pune-l întreg sau tăiat în felii, într-un borcan sau butoi încăpător.
- Adaugă condimentele între straturi.
- Prepară saramura: fierbe apa cu sarea, apoi las-o să se răcească. Raportul ideal este 1 litru apă + 2-3 linguri sare grunjoasă.
- Toarnă saramura rece peste pepeni, astfel încât să fie complet acoperiți.
- Pune deasupra un grătar de lemn sau o greutate pentru a-i menține scufundați.
- Lasă-i la temperatura camerei 7-10 zile, până începe fermentația. Apoi mută borcanul într-un loc răcoros.