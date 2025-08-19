Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară

Dacă ți-e poftă de un preparat dulce, sărat și acrișor, toate în același timp, atunci trebuie să încerci murat. Se prepară ușor și, cel mai important, are asupra sănătății.

Pepenele murat-beneficii

Rețetă tradițională

În multe regiuni din România și din Balcani, pepenele murat este considerat o adevărată delicatesă. Acesta aduce beneficii pentru digestie și imunitate, conform .

Beneficiile preparatului:

Are probiotice naturale: Pepenele fermentat natural dezvoltă bacterii lactice benefice, care contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase.

Ajută digestia: Fibrele din coajă, împreună cu saramura, stimulează secreția de sucuri gastrice și reglează tranzitul intestinal.

Conținut de antioxidanți: Coaja de pepene păstrează compuși precum licopenul și citrulina. Aceștia au rol antioxidant și antiinflamator, fiind de ajutor pentru sănătatea cardiovasculară.

Hidratant și remineralizant: Pepenele murat este bogat în minerale esențiale precum potasiu, magneziu și calciu. Saramura ajută la rehidratare, mai ales după efort fizic sau în zilele călduroase.

Este detoxifiant: Sarea și procesului de fermentație stimulează pofta de mâncare și sprijină detoxifierea ficatului.

Rețetă tradițională

Pentru rețeta tradițională de pepene murat, ai nevoie de următoarele ingrediente:

2-3 linguri de sare grunjoasă neiodată / litru de apă

boabe de muștar

boabe de piper

foi de dafin

mărar uscat sau tije de mărar

hrean

ardei iute (opțional)

usturoi (opțional)

Mod de preparare: