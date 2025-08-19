B1 Inregistrari!
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 08:59
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Sursa foto: Shutterstock

Dacă ți-e poftă de un preparat dulce, sărat și acrișor, toate în același timp, atunci trebuie să încerci pepenele murat. Se prepară ușor și, cel mai important, are beneficii asupra sănătății.

Cuprins

  • Pepenele murat-beneficii
  • Rețetă tradițională

Pepenele murat-beneficii

În multe regiuni din România și din Balcani, pepenele murat este considerat o adevărată delicatesă. Acesta aduce beneficii pentru digestie și imunitate, conform Click.

Beneficiile preparatului:

  • Are probiotice naturale: Pepenele fermentat natural dezvoltă bacterii lactice benefice, care contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase.
  • Ajută digestia: Fibrele din coajă, împreună cu saramura, stimulează secreția de sucuri gastrice și reglează tranzitul intestinal.
  • Conținut de antioxidanți: Coaja de pepene păstrează compuși precum licopenul și citrulina. Aceștia au rol antioxidant și antiinflamator, fiind de ajutor pentru sănătatea cardiovasculară.
  • Hidratant și remineralizant: Pepenele murat este bogat în minerale esențiale precum potasiu, magneziu și calciu. Saramura ajută la rehidratare, mai ales după efort fizic sau în zilele călduroase.
  • Este detoxifiant: Sarea și procesului de fermentație stimulează pofta de mâncare și sprijină detoxifierea ficatului.

Rețetă tradițională

Pentru rețeta tradițională de pepene murat, ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • 2-3 linguri de sare grunjoasă neiodată / litru de apă
  • boabe de muștar
  • boabe de piper
  • foi de dafin
  • mărar uscat sau tije de mărar
  • hrean
  • ardei iute (opțional)
  • usturoi (opțional)

Mod de preparare:

  • Spală bine pepenele și pune-l întreg sau tăiat în felii, într-un borcan sau butoi încăpător.
  • Adaugă condimentele între straturi.
  • Prepară saramura: fierbe apa cu sarea, apoi las-o să se răcească. Raportul ideal este 1 litru apă + 2-3 linguri sare grunjoasă.
  • Toarnă saramura rece peste pepeni, astfel încât să fie complet acoperiți.
  • Pune deasupra un grătar de lemn sau o greutate pentru a-i menține scufundați.
  • Lasă-i la temperatura camerei 7-10 zile, până începe fermentația. Apoi mută borcanul într-un loc răcoros.
