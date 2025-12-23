B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Percheziții acasă la Rodica Stănoiu. Ce caută anchetatorii? Suspiciuni legate de testamentul fostului ministru

Percheziții acasă la Rodica Stănoiu. Ce caută anchetatorii? Suspiciuni legate de testamentul fostului ministru

Adrian A
23 dec. 2025, 12:33
Percheziții acasă la Rodica Stănoiu. Ce caută anchetatorii? Suspiciuni legate de testamentul fostului ministru
Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Percheziții acasă la Rodica Stănoiu
  2. Suspiciuni cu privire la testament

Anchetele în cazul morții Rodica Stănoiu continuă. Procurorii au descins în această dimineață în casa fostului ministru al Justiției. Anchetatorii fac percheziții și caută probe în casa fostului ministru, date fiind suspiciunile legate de testament.

Percheziții acasă la Rodica Stănoiu

Potrivit unor surse judiciare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, poliţişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov pun în executare un mandat de percheziţie la domiciliul fostului ministru al Justiţiei, Rodica Stănoiu. Sursele citate precizează că percheziţia vizează căutarea unor dispozitive electronice, respectiv telefoane.

Pe lângă datele informatice, la percheziții sunt verificate și bunurile de valoare pe care le avea Rodica Stănoiu.

După moartea Rodicăi Stănoiu, trupul său a fost deshumat pentru a stabili condițiile exacte ale decesului, în urma unor suspiciuni de moarte suspectă. Rezultatele necropsiei au arătat că nu au existat leziuni care să indice o crimă, dar investigațiile continuă pentru a verifica autenticitatea testamentului și eventualele influențe asupra fostului ministru în ultimele luni de viață.

Suspiciuni cu privire la testament

Fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a lăsat în urmă un testament care a generat multe discuții publice și investigații legale. Documentul, autentificat de o societate notarială din București, indică faptul că Marius Calotă, partenerul său mai tânăr cu 50 de ani, este principalul beneficiar al averii sale, deși cei doi nu au fost căsătoriți legal.

Conform testamentului, Marius Calotă va primi proprietăți de valoare, printre care două case, două mașini și o parte din banii și investițiile făcute de Rodica Stănoiu. Marius Calotă a afirmat că testamentul a fost realizat conform dorințelor acesteia și că toate persoanele menționate în document erau la curent cu conținutul său.

