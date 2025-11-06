B1 Inregistrari!
Ana Maria
06 nov. 2025, 09:08
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Percheziții de amploare la un gigant din energie. Ce investighează procurorii
  2. Ce suspiciuni există privind manipularea prețului energiei
  3. Ce au ridicat anchetatorii și ce urmează în dosar

Percheziții de amploare au avut loc joi dimineață la unul dintre cei mai mari traderi de energie din România, într-un dosar complex ce vizează suspiciuni de manipulare a pieței, înșelăciune și spălare de bani.

Percheziții de amploare la un gigant din energie. Ce investighează procurorii

Procurorii Parchetului General, alături de echipe ale Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, au descins la mai multe sedii ale unui grup energetic cu acoperire națională. Acțiunea ridică numeroase semne de întrebare privind modul în care au fost decontate compensațiile în baza schemei de plafonare a energiei.

Grupul vizat este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la peste 300 de milioane de euro.

Ce suspiciuni există privind manipularea prețului energiei

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează patru companii ale grupului Tinmar: Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, informează Știripesurse. Suspiciunile procurorilor sunt extrem de grave. Firmele ar fi creat un circuit artificial de tranzacții interne pentru a umfla prețul de achiziție al energiei.

Mai exact, energia ar fi fost cumpărată și revândută succesiv între firmele din același grup, la prețuri din ce în ce mai mari. Prin această metodă, prețurile finale facturate ar fi crescut semnificativ. Acest lucru a permis obținerea unor compensații mai mari de la stat prin schema reglementată de O.U.G. 27/2022.

Sursele citate de România TV susțin că astfel au fost raportate „costuri nejustificat de mari”, decontate ulterior de stat.

Tinmar Energy este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața energetică, cu contracte inclusiv în sectorul public. În 2024, ANRE a aplicat o amendă istorică de peste 200 de milioane de euro unor traderi acuzați de profituri nerezonabile, printre ei, și grupul Tinmar.

Ce au ridicat anchetatorii și ce urmează în dosar

În cadrul descinderilor au fost ridicate documente contabile, contracte, dar și echipamente informatice. Următorul pas este audierea administratorilor companiilor și analizarea fluxurilor financiare interne.

