Acasa » Eveniment » Percheziții DIICOT la un celebru club de noapte din București. Flagrant cu cocaină și suspiciuni de trafic de persoane (VIDEO)

Percheziții DIICOT la un celebru club de noapte din București. Flagrant cu cocaină și suspiciuni de trafic de persoane (VIDEO)

Adrian Teampău
26 feb. 2026, 11:43
Percheziții DIICOT la un celebru club de noapte din București. Flagrant cu cocaină și suspiciuni de trafic de persoane (VIDEO)
Bani rezultați din prostituție Sursa foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Percheziții la un club celebru din București
  2. Comunicatul oficial al anchetatorilor
  3. Ce s-a mai descoperit la percheziții

Percheziții la un celebru club de noapte din centrul municipiului București, într-o anchetă care vizează acuzații de prostituție, trafic de persoane și spălare de bani.

Percheziții la un club celebru din București

Procurorii DIICOT și polițiștii DCCO au pus în aplicare, la data de 26 februarie 2026, 24 de mandate de percheziție domiciliară. Au fost vizate mai multe locații de pe raza județelor Constanța, Ilfov, Ialomița și din municipiul București. Aceste percheziți sunt parte a unei anchete privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

Potrivit unor surse judiciare, citate de site-ul Știri pe surse, una dintre locațiile la care au descins autoritățile, în București, este un cunoscut club de noapte, The Buddhist. Conform publicației, anchetatorii ar fi realizat inclusiv un flagrant, în urma căruia au descoperit cantități de cocaină. În acest context, mai multe persoane urmează să fie reținute pentru audieri.

Principalul suspect în dosar ar fi patronul clubului, considerat liderul unei rețele care ar fi exploatat mai multe tinere. Acestea ar fi fost obligate să practice prostituția, iar banii obținuți ar fi fost „spălați” prin intermediul activităților comerciale. Anchetatorii estimează că suma obținută din activitățile ilegale ar ajunge la 19,5 milioane de lei.

Comunicatul oficial al anchetatorilor

Potrivit informațiilor din comunicatul oficial emis de Poliția Română, în contextul acestor percheziții, faptele anchetate datează din 2018. Din datele anchetei, rezultă că, începând cu anul respectiv, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, care acționa în București. De-a lungul timpului, aceștia au mai cooptat și alți membri.

Scopul urmărit era de a obține bani prin exploatarea unor tinere, obligate să se prostitueze în cadrul clublui de noapte bucureștean.

Până în luna februarie 2026, membrii grupării au recrutat zeci de tinere, prin intermediul unor anunțuri postate pe pagina de internet a clubului. De asemenea, au fost postate anunțuri de recrutare și pe rețelele de socializare. Acestea au fost convinse să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, sub pretextul că vor dansa în cadrul clubului.

Astfel, au fost recrutate, mai multe tinere fără studii, din familii vulnerabile, cu posibilități financiare reduse. Unele dintre acestea au fost chiar diagnosticate cu tulburări psihice. După angajare, victimele erau obligate să se prostitueze cu clienții clubului. Membrii rețelei le-au transmis că, de fapt, în aceasta consta cesiunea drepturilor de autor, fiind singurul mod de a obține vreo sumă de bani.

Percheziții
Cameră prostituție Sursa foto: Poliția Română
Percheziții
Bani rezultați din prostituție Sursa foto: Poliția Română
Sursa foto: Poliția Română

Ce s-a mai descoperit la percheziții

Anchetatorii au mai stabilit, în urma acestor percheziții, că membrii rețelei monitorizau cu strictețe activitatea fetelor și câștigurile pe care le obțineau. Ei aveau o evidență strictă a clienților și a sumelor încasate. Mai mult, au introdus și sancțiuni pentru victimele care nu reușeau să atingă un anumit număr de clienți lunar.

Totodată, suspecții au recurs și la presiune psihică asupra fetelor obligate să se prostitueze. Cele care nu atingeau numărul de clienți erau penalizate, la finalul lunii, fiindu-le reținută parte din câștiguri. Astfel, erau obligate să întrețină din ce în ce mai multe raporturi sexuale pe bani, pentru a-și acoperi prejudiciile.

Cercetările au stabilit că membrii grupării au obținut, până în luna februarie 2026, foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei, de pe urma practicării prostituției de către victimele grupului infracțional, precum și alte sume în numerar.

