Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță. Ce caută procurorii anticorupție

Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță. Ce caută procurorii anticorupție

Adrian A
05 feb. 2026, 11:31
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță. Ce caută procurorii anticorupție
Foto: Direcția Națională Anticorupție / Facebook

Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3 și în alte zece locații într-un dosar care implică fapte de corupție comise de mai mulți funcționari publici din Primărie, împreună cu mai mulți complici.

Ce caută procurorii DNA

Faptele investigate de procurorii DNA ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.”, arată comunicatul DNA.

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un drum trecut ca proprietate privată pentru care s-au folosit resursele Primăriei Sectorului 3. Angajații primăriei au folosit nu doar utilajele primăriei, ci și materialele de construcții pentru a edifica acest drum, drum care ar avea legătură cu familia primarului Sectorului 3, Robert Negoiță.

