Percheziții în Capitală: Părinți acuzați că-și obligau copiii să cerșească (VIDEO)

Percheziții în Capitală: Părinți acuzați că-și obligau copiii să cerșească (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 09:33
Percheziții în Capitală: Părinți acuzați că-și obligau copiii să cerșească (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Poliția Română

Patru persoane din București au fost reținute de polițiști într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de exploatarea cerșetoriei. Agenții au făcut și percheziții în acest caz. Ei caută un al cincilea suspect.

Percheziții și rețineri într-un caz de exploatarea cerșetoriei

„La data de 8 decembrie 2025, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că patru minori, cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, ar fi fost determinați de către părinți și rude apropiate să apeleze, în mod repetat, la mila publicului pentru a solicita ajutor material, sumele de bani obținute fiind însușite și utilizate de către adulți.

Din cercetările efectuate a reieșit că doi dintre suspecți, în calitate de părinți, i-ar fi determinat pe cei patru minori, inclusiv prin amenințări și injurii, să apeleze la mila publicului în mai multe zone intens circulate din Sectorul 5, beneficiind de foloasele patrimoniale obținute de aceștia.

De asemenea, alte trei persoane ar fi sprijinit activitatea infracțională, prin transportarea minorilor în zonele respective și supravegherea acestora, pentru a se asigura că rămân în perimetru și obțin anumite sume de bani”, a transmis Poliția, într-un comunicat.

Patru persoane bănuite de comiterea faptelor au fost audiate, apoi reținute pentru 24 de ore și urmează să fie aduse în fața instanței cu propunere legală. Polițiștii continuă ancheta pentru a găsi cea de-a cincea persoană.


