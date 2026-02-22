B1 Inregistrari!
Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Opt persoane, reținute pentru proxenetism

Selen Osmanoglu
22 feb. 2026, 13:21
Sursă foto: Pixabay
  1. Despre ce este vorba
  2. Saloane vizate și presupusa rețea
  3. Sume importante de bani, ridicate de anchetatori

Polițiștii din Capitală au descins sâmbătă, 21 februarie, la două saloane de masaj erotic din București, într-un dosar de proxenetism în formă continuată. În urma celor nouă percheziții efectuate în București și Ilfov, opt persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței.

Despre ce este vorba

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al Serviciului de Poliție Canină, scrie Adevărul.

Ancheta vizează nouă persoane, manageri și angajați ai celor două saloane, suspectate că, începând cu luna aprilie 2025, ar fi facilitat practicarea prostituției sub paravanul unor servicii de masaj erotic.

Saloane vizate și presupusa rețea

Potrivit unor surse citate de Adevăril, perchezițiile au avut loc la saloanele VIP Zone, situat pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu, și Mistic Masaj, de pe strada Benjamin Franklin.

Anchetatorii susțin că persoanele bănuite ar fi creat o aparență de legalitate a activităților desfășurate în respectivele locații, înlesnind practicarea prostituției prin disimularea serviciilor oferite. Femeile implicate ar fi prestat, în mod ilegal, servicii cu caracter sexual, în scopul obținerii de foloase materiale.

Conform acelorași surse, rețeaua ar fi fost coordonată de o femeie în vârstă de 80 de ani.

Sume importante de bani, ridicate de anchetatori

În urma celor nouă mandate de percheziție domiciliară puse în aplicare la data de 21 februarie 2026, polițiștii au ridicat sume considerabile de bani: aproximativ 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline.

De asemenea, au fost indisponibilizate laptopuri, telefoane mobile, tablete, dar și alte bunuri utilizate în activitate, inclusiv prezervative și jucării sexuale.

Opt dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței cu propuneri legale. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată.

