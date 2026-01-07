B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute

Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute

Ana Beatrice
07 ian. 2026, 22:15
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Sursă Foto: Captură Video/ YT - Smarty Kids
Cuprins
  1. Cum a ajuns românul în elita mondială a aritmeticii mentale
  2. Care este secretul din spatele performanțelor incredibile băiatului
  3. Ce îl transformă pe Matias într-un model pentru noile generații

România are un nou motiv de mândrie pe scena mondială. Matias Aneculăesi, un copil de doar 9 ani din Iași, a uimit lumea la Dubai. Printr-o demonstrație spectaculoasă de inteligență și concentrare, el a obținut titlul de Super Campion Mondial la aritmetică mentală. În numai 10 minute, acesta a reușit să rezolve 300 de calcule complexe. Rapiditatea și precizia sa au atras admirația juriului internațional.

Cum a ajuns românul în elita mondială a aritmeticii mentale

Parcursul băiatului spre performanța internațională nu a fost întâmplător. Acesta a fost construit pas cu pas, prin rezultate solide și competiții câștigate. Totul a început cu victorii locale și europene, care i-au confirmat potențialul extraordinar. În luna martie a anului trecut, a câștigat competiția „Smarty Challenge” de la Iași.

În luna martie a anului trecut, a câștigat competiția „Smarty Challenge” de la Iași. Doar câteva luni mai târziu, în iunie, a reprezentat România în Belgia, la „AMAKIDS CUP 2025”. Acolo, Matias a reușit să se impună în fața a peste 150 de concurenți din 20 de țări, rezolvând 260 de calcule în numai 9 minute.

Aceste performanțe impresionante i-au deschis drumul către Dubai, la competiția „Smart Kids 2025”, unde a concurat cu peste 200 de copii din 17 țări. Rezultatul a fost unul istoric. Băiatul a devenit singurul român care a obținut titlul de Super Campion.

Care este secretul din spatele performanțelor incredibile băiatului

În spatele rezultatelor spectaculoase obținute de Matias Aneculăesi se află abacul japonez Soroban. Acest instrument i-a antrenat mintea la un nivel excepțional. La început, calculele erau făcute cu ajutorul degetelor, însă, odată cu exercițiul constant, el a ajuns să vizualizeze abacul mental și să rezolve operațiile în câteva secunde.

Această metodă i-a dezvoltat nu doar rapiditatea în calcul, ci și memoria, puterea de concentrare și capacitatea de a gândi clar chiar și sub presiune. Dincolo de matematică, Matias este un copil cu interese variate. Practică atletismul și scrima, este pasionat de robotică, studiază limba engleză și se relaxează desenând. Descriindu-și pasiunea pentru cifre, el spune cu încredere: „În Palatul Minții mele eu stăpânesc numerele. Le adun sau le scad cu viteză maximă, fără să obosesc.”

Ce îl transformă pe Matias într-un model pentru noile generații

Recunoașterea succesului lui Matias Aneculăesi a venit rapid și în România, nu doar pe scenele internaționale. Rezultatele sale excepționale i-au adus includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect al Fundația Dan Voiculescu care susține și promovează excelența în educație.

Această validare subliniază faptul că țara noastră are tineri cu un potențial remarcabil, capabili să concureze și să câștige la nivel mondial. Cu un palmares internațional solid și o pasiune care depășește cu mult vârsta sa, Matias este deja cunoscut drept „geniul cu abac” al României, notează playtech.ro.

