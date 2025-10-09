Mulți oameni se spală zilnic pe dinți, dar nu întotdeauna o fac corect. Medicul stomatolog Dan Pătroi atrage atenția că, deși mișcările periuței sunt adesea adecvate, durata spălării este mult prea scurtă pentru a asigura o igienă eficientă.

Cât de important este timpul alocat periajului dentar

Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în științe medicale și șeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universității „ ” din București, a explicat că inflamația gingivală și caria dentară sunt boli infecțioase cauzate de bacterii care se dezvoltă în lipsa unei igiene corespunzătoare.

„Dacă ne spălăm pe , da, putem preveni o grămadă de boli. Şi mai mult decât atât, a ne spăla corect pe dinţi. Poate că, de cele mai multe ori, să spunem, mişcările ar fi corecte, frecvenţa de două ori pe zi ar fi corectă, dar timpul ăla de două-trei minute îl scurtăm la 30 de secunde sau un minut. Timpul alocat spălării pe dinţi contează. În multe studii publicate în domeniu se arată că, pentru a curăţa o suprafaţă dentară, periuţa respectivă trebuie să treacă, să spunem, nu ştiu, de 10 ori, 20 de ori, 30 de ori. Făcând toate acele mişcări, ai nevoie de timp să le facă”, a explicat medicul Dan Pătroi, potrivit stiripesurse.ro.

Cum alegem periuța de dinți potrivită

Medicul subliniază că există și alternative moderne care pot îmbunătăți igiena orală. „Din acest punct de vedere există multe studii care arată că aceste periuţe electrice curăţă mai eficient decât ar curăţa o periuţă manuală, clasică”, a adăugat Pătroi.

Întrebat ce fel de periuță recomandă, specialistul a precizat că alegerea depinde de particularitățile fiecărei persoane. „Ştiţi cum este? Sunt atât de multe, pentru că fiecare tip de periuţă la un moment dat este indicat pentru un anume fel de dinţi. Pentru dinţi înghesuiţi sau pentru dinţi spaţiaţi, din contră. Pentru o dentiţie mixtă, să-i spunem, în cazul unui copil. Sau, din contră, pentru dinţii temporari, în cazul copiilor mici. Cred că o indicaţie corectă am putea primi mergând la medicul nostru stomatolog curant şi întrebând ce periuţe ni s-ar potrivi”, a mai spus medicul Dan Pătroi.