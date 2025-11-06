Tot mai mulți specialiști avertizează că șunca, baconul și alte mezeluri pot deveni adevărate bombe pentru sănătate. Nitriții folosiți pentru a da culoare și a conserva aceste produse ascund un risc major pentru organism. Cercetările recente arată că acești aditivi pot fi responsabili pentru zeci de mii de cazuri de cancer colorectal. Experții recomandă reducerea consumului de pentru a preveni bolile grave și a menține o viață sănătoasă.

Sunt nitriții noii „dușmani tăcuți” ai sănătății

Cercetătorii britanici cer măsuri urgente, precum pe produsele cu nitriți, asemănătoare celor pentru țigări. Ei susțin că oamenii trebuie informați clar, deoarece aceste alimente nu sunt doar dăunătoare, ci pot declanșa forme grave de cancer.

Nitriții sunt adăugați în mezeluri pentru a le oferi culoarea roz atrăgătoare și pentru a le menține proaspete mai mult timp. Problema apare atunci când acești compuși, odată consumați, suferă transformări chimice și devin extrem de periculoși pentru organism.

În timpul digestiei, nitriții se pot transforma în nitrozamine, substanțe recunoscute de oamenii de știință drept cancerigene. Acestea pot deteriora ADN-ul, declanșa mutații, provoca stres oxidativ și favoriza apariția tumorilor, mai ales la nivelul colonului.

Specialiștii estimează că peste 50.000 de cazuri de cancer colorectal din ultimul deceniu ar fi legate de carnea procesată cu nitriți.

Este carnea procesată la fel de periculoasă ca fumatul

Carnea procesată a fost inclusă în 2015 de pe lista agenților cancerigeni confirmați pentru oameni. Aceeași categorie include tutunul și azbestul, substanțe recunoscute pentru efectele devastatoare asupra sănătății umane.

Cercetările ulterioare au demonstrat o legătură clară între consumul de mezeluri și apariția cancerului de colon și de sân. Uniunea Europeană a început să limiteze treptat folosirea nitriților în alimente, promovând alternative mai sigure și naturale pentru consumatori. În schimb, Marea Britanie este acuzată că se mișcă prea încet, deși soluțiile moderne pot asigura siguranța alimentelor fără aditivi toxici.

Putem renunța la nitriți fără să pierdem gustul și siguranța

Producători europeni au dovedit că pot fi gustoase și sigure chiar și fără adăugarea nitriților folosiți în mod tradițional. Rezultatele arată că aceste produse nu provoacă toxiinfecții alimentare, demontând mitul că nitriții ar fi absolut necesari.

Eliminarea lor ar putea reduce mii de cazuri de cancer colorectal și ar scădea presiunea uriașă asupra sistemelor de sănătate. Cercetătorii cer avertismente clare pe pachetele de bacon și șuncă, pentru ca oamenii să conștientizeze pericolul real.