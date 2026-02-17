B1 Inregistrari!
Pericolul nevăzut din aer. Otrava care ne distruge plămânii câte un pic la fiece respirație

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 16:31
Cuprins
  1. Pericolul din aer care ne ucide încet
  2. Ce spun cercetătorii despre otrava pe care o respirăm

Pericolul din aer, de care nici măcar nu ne dăm seama, dar care ne otrăvește câte un pic plămânii, în fiecare zi, provocând probleme mari de sănătate a fost depistat datorită unui nou studiu.

Pericolul din aer care ne ucide încet

Inhalarea microplasticelor prezente în aer poate provoca inflamaţii şi leziuni pulmonare care duc la probleme de sănătate foarte grave. Pericolul din aer este semnalat de un nou studiu medical citat de agenția Xinhua. Mircoparticulele de plastic ne pătrund în plămâni la fiece respirație, iar de aici numeroase boli respiratorii.

Inflamaţiile şi leziunile pulmonare provocate de inhalarea microplasticelor crește riscul de astm, bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPOC), fibroză pulmonară şi cancer pulmonar. Este concluzia alarmantă a unei cercetări elaborate la Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS) din Australia.

De altfel, aceste noi informații, prezentate înt-un comunicat de presă, nu fac decât să confirme datele oficiale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Experții OMS asociază poluarea aerului cu aproximativ șapte milioane de decese premature care se produc în fiecare an.

Potrivit sursei citate, microplasticele ajung în aer de pe mochetele sintetice, de pe îmbrăcăminte sau din pragul casnic. Sunt aproape imposibil de evitat, iar inhalarea lor agravează riscurile respiratorii.

Ce spun cercetătorii despre otrava pe care o respirăm

Autorii cercetării arată atunci când facem referire la pericolul din aer, vorbim despre fragmente minuscule, mai mici de 5 milimetri. Acestea sunt eliberate în atmosferă atunci cînd obiectele de plastic, mai mari, se rup sau pierd din fibre. Aceste particule plutesc în suspensie și sunt inhalate de oameni.

„Microplasticele sunt fragmente minuscule de plastic, mai mici de 5 milimetri, care sunt eliberate atunci când obiectele din plastic mai mari se rup sau pierd fibre”, a declarat autorul principal al studiului, Keshav Raj Paudel, cercetător senior la UTS în domeniul bolilor respiratorii cronice.

Potrivit spuselor sale, plămânii sunt foarte vulnerabili la daunele produse de aceste particule din microplastice. Din cauza dimensiunilor foarte mici și a capacității limitate de a le elimina, acestea ajung adând în plămâni. Iar acolo produc diferite inflamații. Keshav Raj Paudel a adăugat că tumorile că tumorile pulmonare conţin mai multe microplastice decât ţesutul sănătos.

„Plămânii sunt deosebit de vulnerabili la daunele provocate de microplastice datorită suprafeţei lor mari şi a capacităţii limitate de a elimina particulele, în special pe cele mai mici, care pătrund adânc în plămâni”, a precizat specialistul/

