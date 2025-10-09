Un nou proiect de lege prevede introducerea unui permis special pentru trotinete și biciclete electrice, denumit categoria AM1. Inițiativa vine după ce autoritățile au raportat mai multe accidente grave în care au fost implicate astfel de vehicule, unele soldate chiar cu decese. Proiectul are ca scop creșterea siguranței rutiere și impunerea unor reguli clare pentru utilizatorii de vehicule electrice ușoare.

Ce prevede un noul proiect de lege depus în Parlament

Un nou proiect de lege depus în Parlament propune introducerea unui permis special pentru trotinete și biciclete electrice, care ar putea fi obținut începând cu vârsta de 14 ani. Potrivit documentului, în primele opt luni ale acestui an s-au înregistrat două decese și 32 de în incidente rutiere care au implicat trotinete și biciclete electrice: „Pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice”.

Ce presupune noul permis AM1 pentru trotinete și biciclete electrice

Pentru a obține permisul special pentru trotinete și biciclete electrice, denumit categoria AM1, candidații vor trebui să treacă un examen teoretic și o probă practică. Examenul scris va verifica cunoștințele privind legislația rutieră, iar proba practică va avea loc în poligoane special amenajate, nu pe drumurile publice.

„Proba practică pentru categoriile AMl şi AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament”, se menționează în proiect. Permisul ar urma să fie valabil timp de 10 ani.

Ce reguli există în prezent pentru trotinete și biciclete electrice

În prezent, utilizatorii de trotinete și biciclete electrice trebuie să aibă minimum 14 ani, însă nu este necesară nicio formă de permis. Vehiculele nu sunt înmatriculate, iar lipsa unei reglementări clare a dus la un număr tot mai mare de incidente în trafic. Prin introducerea unui permis special pentru trotinete și biciclete electrice, autoritățile speră să responsabilizeze utilizatorii și să reducă riscul de accidente.