Pescuitul comercial a devenit cea mai periculoasă meserie de pe glob, provocând anual aproximativ 100.000 de decese. Presiunea de a hrăni populația globală tot mai dependentă de resursele marine îi împinge pe oameni să își riște viața, adesea fără echipamente minime de siguranță.

De ce este rata de mortalitate atât de mare în pescuitul comercial

Majoritatea celor care își pierd viața lucrează în sectorul pescuitului la scară mică din Asia, Africa și America Latină. Peste 90% din cele 60 de milioane de persoane care activează în acest domeniu fac parte din întreprinderi mici. Multe ambarcațiuni pleacă în larg fără sisteme radio, fără veste de salvare și fără contracte de muncă, ceea ce face ca accidentele să nu fie niciodată înregistrate oficial.

Principalele cauze ale deceselor sunt naufragiile provocate de furtuni violente, căderile peste bord sau accidentele provocate de utilajele grele și plasele de pescuit. Se estimează că, în realitate, au loc până la 300 de zilnic. Această cifră șocantă arată riscul imens la care se expun acești lucrători pentru a asigura hrana necesară.

Cum influențează cererea globală siguranța pescarilor

Potrivit , Organizația Națiunilor Unite prevede o creștere constantă a cererii de pește, ceea ce pune o presiune uriașă pe comunitățile de pescari. Pentru a rămâne profitabili, aceștia efectuează ieșiri pe mare tot mai dese și pe perioade mai lungi. Rezultatul este o exploatare dură atât a resurselor marine, cât și a forței de muncă, de multe ori în zone unde legea nu poate fi aplicată.

„Aproximativ trei miliarde de oameni depind de pește ca sursă alimentară, iar ONU prevede o creștere a acestei cereri. Aceasta pune o presiune tot mai mare pe pescari, care efectuează mai multe ieșiri pe mare, în condiții mai riscante și pe perioade mai lungi”, se arată în analizele recente.

Ce măsuri se cer pentru protejarea lucrătorilor

Organizațiile internaționale trag semnale de alarmă de ani de zile, solicitând reglementări mai stricte și echiparea obligatorie a navelor cu sisteme de comunicare. Problema rămâne însă una de implementare, având în vedere că o mare parte a pescuitului este ilegal sau nedeclarat.