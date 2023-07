Pesta porcină africană continuă să facă ravagii în România. Ioan Ladoși (APCPR): „Avem cu 1,6 milioane de porci mai puțin decât în urmă cu 6 ani” (VIDEO)

Fermierii atrag atenția că producția cărnii de porc a scăzut semnificativ în România în ultimii șase ani, în contextul pestei porcine africane care a scăpat total de sub control. Potrivit lui Ioan Ladoși, președinte APCPR, în gospodăriile și în fermele din România sunt sacrificați cu 1,6 milioane mai puțini porci decât în urmă cu 6 ani:

„Acum șase ani reușeam să sacrificăm în abatoarele României aproximativ 4,3 milioane de porci. Anul trecut am coborât până la sub 3 milioane. Peste 1,5 milioane de porci mai puțin decât o făceam acum 6 ani. Nimeni nu reușește să facă conexiunea între această realitate și faptul că exact peste 2 săptămâni, noi fermierii români vom comemora 6 ani de când a intrat virusul pestei porcine africane în România. De atunci a început dezastrul pentru această producție a cărnii de porc. Mă refer nu numai la fermele comerciale, mă refer în general la tot ce înseamnă producția cărnii de porc în România. Jumătate din porcii din România se află în gospodăriile populației. Aici nu există absolut niciun fel de control, de urmărire a ceea ce se întâmplă. Și aici este marea tragedie”, a spus Ioan Ladoși în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin.

Ioan Ladoși a mi spus că producția cărnii de porc în gospodăriile popușației a scăpat de sub control din punct de vedere sanitar-veterinar:

„Faptul că există atât de mulți potrci în gospodăriile populației, în esență nu este un lucru rău. Important este de văzut lucrurile în perspectivă comercială. Acei porci nu ajung niciodată în galantarele românești, reprezintă din păcate doar o resursă de autoconsum. O altă parte din această producție este total scăpată de sub control din toate punctele de vedere, fiscal, sanitar-veterinar. Acolo se întâmplă lucruri pe care nimeni nu le cunoaște. În acest context am pierdut 1,6 milioane de porci pe care i-am băgat în pământ. O cantitate imensă de carne pe care noi am îngropat-o. Să înmulțim 1,6 milioane de porci cu 100 de kg fiecare porc și o să ajungem la niște cifre astronomice care nu au ajuns niciodată în galantare unde ar fi trebuit să ajungă și să nu fie înlocuite de importuri”.