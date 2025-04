Peste 100 de violuri asupra copiilor, raportate într-un sat din Iași, în 4 ani: „Dacă o fată ajunge la 20 de ani, este considerată bătrână”. Ce spune primarul

Din 2020 până în prezent, în județul Iași au fost înregistrate oficial 200 de infracțiuni de viol asupra minorilor. 123 dintre acestea au fost raportate numai în satul Crucea, din comuna Lungani. Majoritatea cazurilor sunt legate de căsătoriile timpurii din rândul comunității rome.

Primarul comunei Lungani, Ioan Corobuță, a explicat pentru : „În satul Crucea, tradiția este la fel ca acum o sută de ani. Tinerii se căsătoresc de la vârste fragede, de obicei la 13 sau 14 ani. La 30 de ani au deja șase sau șapte copii. Părinții lor s-au căsătorit și ei la vârsta de 14 sau 15 ani. Dacă o fată ajunge la 20 de ani, este considerată bătrână. Aceasta este realitatea din satul nostru, iar multe dintre tinerele mame sunt de doar 14-15 ani”.

Consilier: Sărăcia este principalul factor care contribuie la perpetuarea fenomenului mamelor minore

Legea interzice căsătoriile timpurii și protejează minorii de abuzuri, dar aplicarea ei se izbește de obiceiurile adânc înrădăcinate ale unor comunități.

„Familia tânără stă de obicei la părinții băiatului, iar cei mai înstăriți construiesc casă pentru tinerii căsătoriți. Este o tradiție care a fost transmisă din generație în generație”, a explicat primarul.

Principala problemă care duce la astfel de situații e .

„Căsătoriile timpurii, cazurile de și minore însărcinate sunt văzute ca o normalitate în Lungani. Sărăcia este principalul factor care contribuie la perpetuarea acestor fenomene. Dar și indiferența autorităților locale și a familiilor față de lege agravează situația”, a declarat Elena Motaș, consilier pentru minoritatea romă în cadrul Prefecturii județului Iași.

O altă problemă este că oamenii nu înțeleg că acestea sunt , nu o simplă tradiție.

„Există o dublă morală în comunitățile izolate, unde se perpetuează ideea că aceasta este o tradiție și nu un abuz. Este nevoie de o intervenție rapidă și de o mai bună colaborare între autoritățile locale, asistența socială și poliție pentru a preveni continuarea acestui fenomen”, au subliniat reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași.

Elena Motaș sugerează crearea unui grup de acțiune care să evalueze calitatea educației și absenteismul școlar din școlile din Lungani, dar și monitorizarea mai atentă a copiilor aflați în situații de risc: „Sunt adepta măsurilor drastice, inclusiv decăderea părinților din drepturi și trimiterea acestora în judecată. Trebuie să tratăm această problemă cu toată seriozitatea și să aplicăm legea în mod uniform, fără a face diferențe de etnie sau statut social”.

Cazul Izabelei, care are un copil la doar 15 ani

Ziarul de Iași prezintă situația Izabelei, care a născut recent, deși are doar 15 ani. Ea locuiește cu viitorul ei soț, un băiat de 18 ani. Fata stă acasă și este asistată de către bunicii lui, care locuiesc peste gard. Ea are grijă și de alți copii mai mari care stau sub același acoperiș.

„Relația noastră de dragoste a început la vârsta de 13 ani, ne-am cunoscut la școală. La 14 ani ne-am luat, iar acum am 15 ani și un copil abia născut. El are 18 ani, este mai mare decât mine. La început nu m-au plăcut părinții lui, dar acum este bine. El lucrează acum, eu stau cu copilul”, a povestit Izabela.

Ea și iubitul ei urmează să se căsătorească la împlinirea vârstei de 16 ani, deoarece legislația prevede aceasta ca fiind vârsta minimă pentru acest pas, adică la 16 ani cu acordul părinților.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de viol asupra unui minor, însă au clasat cazul, deoarece nu a fost considerat caz de violență.