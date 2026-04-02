Peste 130.000 € pe an, reguli stricte și program ca în armată. Iată cum arată viața în cel mai scump internat din lume

Selen Osmanoglu
02 apr. 2026, 14:58
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. O școală pentru elitele globale
  2. Program strict și disciplină riguroasă
  3. Reguli stricte chiar și la cină
  4. Luxul există, dar în afara programului

Taxe de peste 130.000 de euro pe an, elevi din familii regale și miliardari din toată lumea. Acesta este universul exclusivist al internatului Institut Le Rosey din Rolle. În ciuda luxului, viața de zi cu zi a elevilor este strict organizată, iar disciplina joacă un rol central.

O școală pentru elitele globale

Considerat unul dintre cele mai scumpe internate din lume, Institut Le Rosey găzduiește aproximativ 460 de elevi, coordonați de circa 150 de profesori. Accesul este extrem de selectiv, iar pentru fiecare loc există mai mulți candidați, în ciuda costurilor uriașe, scrie Click.

Elevii provin din toate colțurile lumii, din Brazilia, Japonia sau Mexic, și sunt, în multe cazuri, copiii unor persoane extrem de influente. Pentru aceștia, internatul oferă un mediu controlat în care pot duce o viață relativ normală, departe de presiunea publică și fără nevoia constantă de protecție.

Program strict și disciplină riguroasă

Cu toate că imaginea generală sugerează lux și relaxare, realitatea este diferită. Elevii au un program zilnic bine stabilit: cursuri dimineața, urmate de ore de studiu până seara.

În timpul iernii, aceștia se mută într-un al doilea campus din Gstaad, unde, pe lângă școală, practică frecvent schiul. Chiar dacă familiile lor dețin proprietăți în zonă, elevii rămân în internat și își văd părinții doar ocazional.

Seara, regulile sunt clare: toți trebuie să fie în camere la o oră stabilită, iar spațiile de locuit sunt simple și atent monitorizate.

Reguli stricte chiar și la cină

Viața în campusul din Rolle este organizată în detaliu. Elevii sunt obligați să facă sport zilnic, iar la cină există un cod vestimentar strict: cămașa și cravata sunt obligatorii.

Disciplina este atent supravegheată, inclusiv în ceea ce privește ordinea din camere. Abaterile pot fi sancționate, iar presiunea pentru performanță academică și comportamentală este ridicată.

Luxul există, dar în afara programului

Chiar dacă regulile sunt stricte, elevii nu sunt complet deconectați de stilul de viață luxos. Mulți sunt activi pe rețelele sociale, unde afișează haine și accesorii de brand sau participă la petreceri exclusiviste.

În unele cazuri, aceștia pot fi văzuți pe iahturi sau la evenimente extravagante. Școala dispune chiar și de ambarcațiuni proprii pe Lacul Geneva, completând imaginea unui sistem educațional care îmbină disciplina strictă cu privilegiile unei elite globale.

